В пострадавшем от мощного землетрясения регионе Турции открыли школу, построенную по инициативе Токаева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия школы им. Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 14 мая 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Современное учебное заведение, расположенное в городе Нурдагы провинции Газиантеп, рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тыс. кв. м. В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал, библиотека. На территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты".
Отмечается, что в ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопасности и действующих норм Турции.
Адаптированные под особенности региона инженерные решения включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение.
Как известно, инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Турции орден Qoja Ahmet Yasaui. Президент Казахстана заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган станет первым кавалером этого ордена, что имеет глубокое символическое значение.
