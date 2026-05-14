Политика

В пострадавшем от мощного землетрясения регионе Турции открыли школу, построенную по инициативе Токаева

церемония открытия школы, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 15:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия школы им. Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 мая 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Современное учебное заведение, расположенное в городе Нурдагы провинции Газиантеп, рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тыс. кв. м. В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал, библиотека. На территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты".

Отмечается, что в ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопасности и действующих норм Турции.

Адаптированные под особенности региона инженерные решения включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение.

Как известно, инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 15:40
"Вечная дружба": Токаев сделал важные заявления об отношениях Казахстана и Турции

Ранее Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Турции орден Qoja Ahmet Yasaui. Президент Казахстана заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган станет первым кавалером этого ордена, что имеет глубокое символическое значение.

Динара Халдарова
Токаев
11:06, 17 июня 2023
Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Мавзолей
11:51, 17 июня 2023
Президент высказался о важности личности Ходжи Ахмеда Яссауи
Постановление
08:08, 25 сентября 2024
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под государственную охрану
