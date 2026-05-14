"Вечная дружба": Токаев сделал важные заявления об отношениях Казахстана и Турции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером. Президент отметил, что связывающие наши страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов.

По словам президента Казахстана, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.

"Благодаря вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана "золотым мостом", соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов", – заявил глава государства.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев считает важным создание благоприятных условий для расширения объемов торговли и дальнейшей диверсификации товарообмена.

Как сообщил глава нашего государства, Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.

Президент выразил уверенность в том, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.

Отдельное внимание на заседании было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства.

В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов. Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса. Турецкой стороне также было предложено принять Дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026-2028 годы.

Далее в выступлении было отмечено, что в текущей геополитической ситуации возрастает стратегическая значимость транспортно-логистической сферы.

Глава государства обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау.

Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству в области авиации. Компания TAV Airports Holding планирует развивать международный аэропорт Алматы как логистический хаб в Центральной Азии, и наша страна готова оказать всестороннюю поддержку этому проекту.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата. Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса.

Материал по теме "Братские отношения и вечное партнерство": Токаев и Эрдоган провели переговоры в Астане

О чем еще договорились Казахстан и Турция на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, можете узнать здесь.