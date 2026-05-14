#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
Политика

"Вечная дружба": Токаев сделал важные заявления об отношениях Казахстана и Турции

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:14 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Об этом 14 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером. Президент отметил, что связывающие наши страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов.

"В настоящее время казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. Наше межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации. Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в число наших крупнейших инвесторов. На сегодняшний день из вашей страны в нашу экономику привлечено 6 млрд долларов инвестиций. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов. Кроме того, Турция входит в пятерку наших основных торговых партнеров. Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений. Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия. Сегодня мы примем Декларацию "О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве". Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений. Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности", – заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Реджепу Тайипу Эрдогану.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:14

Фото: akorda.kz

По словам президента Казахстана, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.

"Благодаря вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана "золотым мостом", соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов", – заявил глава государства.
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:14

Фото: akorda.kz

Стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев считает важным создание благоприятных условий для расширения объемов торговли и дальнейшей диверсификации товарообмена.

Как сообщил глава нашего государства, Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.

Президент выразил уверенность в том, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:14

Фото: akorda.kz

Отдельное внимание на заседании было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства.

В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов. Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса. Турецкой стороне также было предложено принять Дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026-2028 годы.

Далее в выступлении было отмечено, что в текущей геополитической ситуации возрастает стратегическая значимость транспортно-логистической сферы.

Глава государства обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау.

Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству в области авиации. Компания TAV Airports Holding планирует развивать международный аэропорт Алматы как логистический хаб в Центральной Азии, и наша страна готова оказать всестороннюю поддержку этому проекту.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата. Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:14
"Братские отношения и вечное партнерство": Токаев и Эрдоган провели переговоры в Астане

О чем еще договорились Казахстан и Турция на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
встреча с президентом
21:03, 29 июля 2025
Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли
Токаев провел заседание Совета Безопасности
17:50, 10 ноября 2023
Токаев провел заседание Совета Безопасности
встреча с президентом
21:13, 29 июля 2025
Эрдоган: Мы придаем особое значение сотрудничеству с Казахстаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Финал бокса Иран - РК в Ташкенте
14:26, Сегодня
Казахстанский боксёр проиграл финал иранцу и остался с "серебром" ЧА-2026 в Ташкенте
Хамзат Чимаев
14:24, Сегодня
Почему Чимаев простил оскорбления Стрикленда: откровение чеченского бойца
Казахстан - Индия финал чемпионата Азии до 15 лет
14:08, Сегодня
Казахстанский боксёр не сумел завоевать "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Знаменитый казахстанский судья сделал предложение КФФ о решении проблемы с арбитрами
14:03, Сегодня
Знаменитый казахстанский судья сделал предложение КФФ о решении проблемы с арбитрами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: