Токаев заявил о растущей угрозе преступности без границ
Так, глава государства принял министра общественной безопасности Китая Ван Сяохуна, министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова, министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, министра внутренних дел Туркменистана Мухаммета Хыдырова и министра внутренних дел Узбекистана Азиза Ташпулатова, прибывших в Астану для участия во второй встрече профильных ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".
В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, экстремизму и другим современным вызовам.
Глава государства отметил, что укрепление взаимодействия между правоохранительными органами стран Центральной Азии и Китая имеет важное значение для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
"Транснациональная организованная преступность становится все более гибкой и интегрированной. Киберпреступность превратилась в высокоприбыльную глобальную индустрию, наносящую ущерб в миллиарды долларов. Цифровая среда все чаще используется преступными группировками для координации своей деятельности, отмывания доходов и проведения атак, не признающих государственных границ. Центральная Азия, находясь на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, объективно остается в зоне повышенного внимания транснациональных преступных сетей".Касым-Жомарт Токаев
В этой связи, по словам президента, особую остроту приобретают вопросы противодействия транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми.
"Убежден, только через объединение усилий, обмен информацией, укрепление институционального взаимодействия и внедрение современных технологий мы сможем эффективно противостоять этим угрозам. Казахстан последовательно выступает за углубление регионального и международного сотрудничества в сфере безопасности. Мы готовы к открытому диалогу, обмену лучшими практиками и совместной выработке решений, направленных на защиту наших граждан и обеспечение устойчивого развития соответствующих государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также Токаев на встрече заявил, что искусственный интеллект в руках деструктивных элементов превращается в информационное оружие.