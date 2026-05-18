Токаев заявил о растущей угрозе преступности без границ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 18 мая 2026 года, встретился с главами МВД стран Центральной Азии и Китая, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства принял министра общественной безопасности Китая Ван Сяохуна, министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова, министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, министра внутренних дел Туркменистана Мухаммета Хыдырова и министра внутренних дел Узбекистана Азиза Ташпулатова, прибывших в Астану для участия во второй встрече профильных ведомств в формате "Центральная Азия – Китай".

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, экстремизму и другим современным вызовам.

Глава государства отметил, что укрепление взаимодействия между правоохранительными органами стран Центральной Азии и Китая имеет важное значение для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"Транснациональная организованная преступность становится все более гибкой и интегрированной. Киберпреступность превратилась в высокоприбыльную глобальную индустрию, наносящую ущерб в миллиарды долларов. Цифровая среда все чаще используется преступными группировками для координации своей деятельности, отмывания доходов и проведения атак, не признающих государственных границ. Центральная Азия, находясь на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, объективно остается в зоне повышенного внимания транснациональных преступных сетей". Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, по словам президента, особую остроту приобретают вопросы противодействия транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми.

"Убежден, только через объединение усилий, обмен информацией, укрепление институционального взаимодействия и внедрение современных технологий мы сможем эффективно противостоять этим угрозам. Казахстан последовательно выступает за углубление регионального и международного сотрудничества в сфере безопасности. Мы готовы к открытому диалогу, обмену лучшими практиками и совместной выработке решений, направленных на защиту наших граждан и обеспечение устойчивого развития соответствующих государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев на встрече заявил, что искусственный интеллект в руках деструктивных элементов превращается в информационное оружие.