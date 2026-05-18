События

"Превращается в очень мощное оружие": Токаев предупредил о новой угрозе, связанной с ИИ

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:13
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 18 мая 2026 года на встрече с министрами внутренних дел и общественной безопасности стран формата "Центральная Азия – Китай" заявил, что нельзя допустить, чтобы преступные элементы подрывали внутреннюю стабильность в регионе, сообщает Zakon.kz.

В этом контексте, по мнению президента Казахстана, нужны более системные и решительные действия.

"Обеспечение верховенства закона рассматривается Казахстаном не только как правоохранительная функция, но и как стратегический приоритет государственной политики. Мы последовательно реализуем курс на укрепление концепции "Закон и Порядок". Этот принцип отражен в новой Конституции в качестве базового элемента последующей трансформации модернизации нашей страны. В числе приоритетных задач – блокировка финансовых потоков транснациональных преступных групп. Следует активнее пресекать распространение идей экстремизма, вербовку в террористические группы через интернет, выявлять на дальних подступах подготовку к террористическим актам. Все обозначенные мною угрозы тесно взаимосвязаны, противодействие им требует комплексных, комбинированных усилий. Уверен, что формат "Центральная Азия – Китай" станет примером согласованных и конкретных мер обеспечения безопасности наших стран", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространство выводит вопросы кибербезопасности на совершенно новый уровень.

"Преступность в сфере информационных технологий не признает границ, затрагивая граждан, бизнес и государственные органы наших стран. Гибридные и информационные технологии служат инструментом дезинформации и так называемых "фейков", распространяют язык ненависти, разжигают конфликты. Искусственный интеллект в руках деструктивных элементов превращается в информационное оружие, причем очень мощное по своим деструктивным последствиям оружие. Противоправный контент, или, как сейчас принято говорить, противоправное содержание, штампуется конвейерным потоком. В этой связи существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании и проактивном противодействии киберпреступности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Какие еще заявления сделал президент Казахстана на встрече с министрами внутренних дел и общественной безопасности стран формата "Центральная Азия – Китай", можете узнать здесь.

Динара Халдарова
