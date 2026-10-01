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Политика

Национальный мессенджер, ИИ и робототехника: что показали Токаеву на Digital Bridge

Токаев, цифровая выставка, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 18:16 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 октября 2026 года, в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, главе государства продемонстрировали модель AI-Enabled University на базе Qazaq AI Research University, проекты Trusted Kazakhstan, ALFA, новые функциональные возможности национального мессенджера Aitu.

Кроме того, гостей выставки ознакомили с интеллектуальными решениями фонда "Самрук-Қазына" и компании Higgsfieldai, а также планами развития кластера центров обработки данных "Долина ЦОДов".

Также сказано, что представленные разработки направлены на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы экономики и госуправления, поддержку отечественной цифровой инфраструктуры и укрепление позиций Казахстана в качестве регионального технологического хаба.

29 сентября Токаев на встрече с представителями немецкого бизнеса в качестве одного из приоритетов назвал создание казахско-германского партнерства в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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