Национальный мессенджер, ИИ и робототехника: что показали Токаеву на Digital Bridge

Сегодня, 1 октября 2026 года, в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, главе государства продемонстрировали модель AI-Enabled University на базе Qazaq AI Research University, проекты Trusted Kazakhstan, ALFA, новые функциональные возможности национального мессенджера Aitu.

Кроме того, гостей выставки ознакомили с интеллектуальными решениями фонда "Самрук-Қазына" и компании Higgsfieldai, а также планами развития кластера центров обработки данных "Долина ЦОДов".

Также сказано, что представленные разработки направлены на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы экономики и госуправления, поддержку отечественной цифровой инфраструктуры и укрепление позиций Казахстана в качестве регионального технологического хаба.

29 сентября Токаев на встрече с представителями немецкого бизнеса в качестве одного из приоритетов назвал создание казахско-германского партнерства в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта.