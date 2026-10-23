Токаев обсудил с главой NVIDIA превращение Казахстана в AI-нацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 октября 2026 года, принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи в Акорде глава Казахстана подчеркнул значимость визита президента компании NVIDIA для укрепления двустороннего сотрудничества и выразил признательность за его личный вклад в развитие отечественной экосистемы искусственного интеллекта.

"Этот визит имеет для нас большое значение с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству с NVIDIA. Я хотел бы лично поблагодарить вас за вклад в укрепление нашего партнерства и за то, что вы делаете для Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев назвал развитие искусственного интеллекта и цифровизации в качестве национального приоритета, а также напомнил, что текущий год объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Президент приветствовал партнерство NVIDIA с компанией Higgsfield. По его словам, Казахстан гордится тем, что компания является частью отечественного технологического проекта.

Кроме того, глава NVIDIA высоко оценил поставленную президентом в самом начале новой индустриальной революции стратегическую цель превратить Казахстан в AI-нацию, государство, ориентированное на развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта.

Кроме того, Дженсен Хуанг предложил сделать Казахстан Хабом мирового Physical AI.

"Для развития искусственного интеллекта необходимы прежде всего энергетические ресурсы, а также люди, обладающие знаниями в области науки, математики и технологий. Казахстан располагает значительным потенциалом для развития каждого из этих направлений", – сказал Дженсен Хуанг.

Он также указал на значительный прогресс, достигнутый за последний год в рамках сотрудничества NVIDIA с Казахстаном, отдельно остановившись на укреплении связей с технологическими компаниями.

"За последний год наше сотрудничество принесло значительные результаты. Мы развиваем партнерские отношения с казахстанскими компаниями, включая Firebird AI KZ Ltd и "Казахтелеком", а также поддерживаем Higgsfield – первого казахстанского технологического единорога, который стал заметным участником глобальной технологической экосистемы. Я очень впечатлен и горжусь той работой, которую мы проделали вместе. Это лишь начало долгого пути. Я благодарен за то, что ваша страна решила сотрудничать с нами", – резюмировал руководитель компании.

NVIDIA Corporation – американская технологическая корпорация, мировой лидер в сфере ускоренных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Основанная в 1993 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Прэмом, компания прошла путь от разработчика графических чипов для видеоигр до самого дорогого в мире производителя ИИ-инфраструктуры, чья рыночная капитализация закрепилась на уровне 5,2-5,3 трлн долларов.

Немного ранее глава NVIDIA во время fireside chat с заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым рассказал, как Казахстан может использовать свои энергоресурсы для развития ИИ-экономики.