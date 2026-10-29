На форуме парламентов Центральной Азии рассказали об инициативах Казахстана по водной безопасности

Делегация Курултая во главе с председателем Айбеком Дәдебаем приняла участие в IV Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, прошедшем в столице Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Пленарное заседание форума прошло под темой "Единство во имя мира, безопасности и процветания в Центральной Азии". В его работе приняли участие парламентские делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Выступая перед участниками, председатель Курултая рассказал о масштабных политических и социально-экономических преобразованиях, реализуемых в Казахстане по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он остановился на принятии новой Конституции и ключевых принципах построения Справедливого, Прогрессивного и Сильного Казахстана, в основе которых лежат верховенство Закона и Порядка, единство и общественное согласие. Было отмечено, что благодаря последовательному курсу президентских реформ за последние семь лет экономика Казахстана выросла на 30%, а ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов.

Особое внимание Айбек Дәдебай уделил Посланию президента, озвученному накануне. В нем обозначена масштабная программа инфраструктурного развития и модернизации ключевых отраслей экономики. Речь идет о строительстве дорог, аэропортов, вокзалов и больниц, цифровизации агропромышленного комплекса, транспортной отрасли и сферы водопользования, а также глубокой модернизации энергетического сектора.

Фото: пресс-служба Курултая

Как подчеркнул спикер Курултая, реализация этих инициатив не только придаст новый импульс развитию Казахстана, но и создаст дополнительные возможности для экономического роста и укрепления сотрудничества во всей Центральной Азии.

Переходя к основной повестке форума, Айбек Дәдебай отметил, что нынешняя встреча открывает новый этап межпарламентского взаимодействия, направленного на укрепление региональной стабильности, устойчивого мира и совместного развития.

Сегодня мы обсуждаем вопросы региональной, водной и экологической безопасности, углубления экономической интеграции. Безусловно, все эти вопросы важны для устойчивого развития региона Центральной Азии. Убежден, что на современные вызовы мы должны реагировать исключительно совместно, объединяя усилия наших парламентов, координируя законодательную работу и вырабатывая согласованные подходы. Мы исходим из того, что парламентская дипломатия должна быть ориентирована на результат, – сказал председатель Курултая.

Он напомнил, что по инициативе глав государств региона начат процесс ратификации Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Важную роль в укреплении регионального диалога также играют Межпарламентский форум, Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии и другие площадки.

Фото: пресс-служба Курултая

В ходе обсуждения казахстанская делегация представила ряд предложений, направленных на усиление практической роли парламентов в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития региона.

В частности, была подчеркнута важность сохранения Центральной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия, а также актуальность инициативы по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Отдельное внимание уделено вопросам регулирования миграционных процессов. Отмечено, что Казахстан последовательно совершенствует законодательство в этой сфере и готов делиться накопленным опытом с государствами региона.

Кроме того, были затронуты насущные вопросы экономической и цифровой интеграции. От Курултая прозвучало предложение обмениваться законодательными практиками в сферах электронной торговли, цифрового таможенного администрирования, инвестиций, транспорта и промышленной кооперации с целью устранения правовых барьеров в этих сферах. По мнению председателя Курултая, такая совместная работа давала бы ощутимый, практический результат для развития единой деловой среды в регионе и создала бы необходимые условия для реализации предложения президента Казахстана о доведении внутрирегиональной торговли до 20 млрд долларов.

Одной из центральных тем форума стала водная и климатическая безопасность. Депутаты Курултая обратили внимание коллег на необходимость ускорения работы по принятию Рамочной конвенции по водопользованию.

Отдельно были затронуты вопросы усиления совместной работы по решению вопросов Арала. В этой связи казахстанская делегация выступила с предложением наладить регулярный межпарламентский диалог по водной и климатической повестке с привлечением экспертов и представителей Международного фонда спасения Арала.

Продолжая экологическую тематику, Айбек Дәдебай подчеркнул важность развития волонтерского движения как действенного инструмента общественного участия в решении региональных задач. Он предложил поддержать волонтерские инициативы на парламентском уровне и рассмотреть возможность проведения ежегодной Центрально-азиатской недели экологической ответственности.

Кроме того, председатель Курултая обозначил перспективы расширения образовательного сотрудничества и укрепления связей между странами региона в сфере новых технологий. В частности, речь шла о законодательном сопровождении предложенной Казахстаном инициативы по разработке Программы центральноазиатского партнерства в области искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба Курултая

Спикер Курултая выступил с инициативой развивать региональное сотрудничество в сфере Индустрии 4.0 через реализацию совместных проектов по сбору промышленных данных. В качестве основы для такой кооперации предложено использовать разрабатываемую в Казахстане концепцию Kazakhstan Physical AI Data Factory. Объединение усилий стран Центральной Азии позволит сформировать региональный хаб данных для Physical AI и создать основу для развития новых технологических решений.

По итогам пленарного заседания участники форума приняли Душанбинскую декларацию, закрепившую общие подходы к дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества.

На полях форума состоялись двусторонние встречи Айбека Дәдебая с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Стороны обсудили перспективы расширения межпарламентских связей, укрепления двустороннего взаимодействия и обмена опытом в законотворческой деятельности.

Фото: пресс-служба Курултая

Депутаты Курултая также приняли участие в панельных сессиях форума.

Фото: пресс-служба Курултая

В рамках визита главы парламентских делегаций почтили память национального героя Таджикистана Исмоила Сомони, возложив цветы к его монументу.