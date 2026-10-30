Токаев предложил рассмотреть присоединение России к ОТГ

Фото: akorda.kz

Выступая на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), Касым-Жомарт Токаев высказался о возможном присоединении России к Организации, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул важность задействования формата "Организация тюркских государств +" для дальнейшего укрепления взаимодействия. "В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект "Алтай – колыбель тюркской цивилизации", который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам", – сказал президент. В своем выступлении Токаев также предложил провести в Казахстане в 2027 году деловой форум.

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