Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности ОТГ

Президент Касым-Жомарт Токаев 15 мая 2026 года на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) предложил создать Совет по кибербезопасности и центры цифрового мониторинга, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства напомнил о ряде инициатив в сфере цифрового развития и кибербезопасности, выдвинутых на прошлогоднем саммите в Габале.

"Мною было предложено создание центров цифрового мониторинга и цифровых инноваций Организации тюркских государств, которые откроют новые точки роста государств – членов ОТГ в цифровой сфере. Я также заявил о необходимости создания Совета по кибербезопасности, который помог бы выявлять уязвимости в цифровом мире наших стран и предотвращать угрозы инфраструктуре. Благодаря этой структуре соответствующие органы государств – членов организации смогли бы сотрудничать, обмениваясь оперативной информацией", – дополнил Токаев.

По словам президента, Казахстан подготовил пакет документов по данным инициативам и направил его на рассмотрение государствам – участникам Организации.

"Реализация данных мер соответствует взаимным интересам наших стран, что несомненно, обеспечит высокую эффективность и динамику дальнейшего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее во время выступления президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.