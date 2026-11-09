"Это не просто кратковременная кампания": президент Казахстана сделал заявление о проекте "Народная стройка"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 9 ноября 2026 года на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр, акцентировал внимание на амбициозных планах развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к спортсменам, президент напомнил, что подробно остановился на стоящих перед страной задачах в недавнем Послании народу Казахстана.

"Так, в следующем году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Важно понимать, что это не просто кратковременная кампания, а поистине "Народная стройка", то есть проект исторического значения, реализуемый на благо всего общества. Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня, как президента страны, безусловным приоритетом", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в рамках "Народной стройки" во всех регионах будет возведено множество социальных объектов – школ, больниц, поликлиник, реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, центров культуры и искусства, спортивных центров. То есть объектов, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, "которые качественно изменят повседневную жизнь наших граждан".

"По сути, мы приступаем к реализации беспрецедентной программы "Народная стройка", которая кардинально преобразит облик нашей страны, значительно повысит качество жизни граждан. Масштабное строительство охватит все города и районы, обновит всю гражданскую инфраструктуру. Наш общенациональный ответ надвигающейся эпохе со всеми ее трудностями и неопределенностями состоит в следующем: "Строить, еще раз строить!". Суть этой фразы заключается в мобилизации всей нации для созидания, можно сказать, строительства прочного фундамента благополучия будущих поколений", – сказал президент.

Также глава государства отметил, что реализация данных задач на общенациональном уровне скажется на развитии всех сфер общественной жизни, в том числе спорта.

"В рамках программы будут построены новые спортивные сооружения и инклюзивные центры. Каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность заниматься спортом. Это не просто социальный проект, это стратегическая политическая задача. Будущие чемпионы сегодня растут в самых отдаленных уголках нашей страны, мы должны создать для каждого из них равные возможности. В этом и заключается конечная цель идеи Справедливого Казахстана", – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы писали, что президент наградил призеров Азиатских игр и рассказал о достижениях Казахстана.