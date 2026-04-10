Исключительно важную задачу для Казахстана озвучил президент

Выступая 10 апреля 2026 года на церемонии награждения ученых, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии прикладной науки, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что развитие прикладной науки – исключительно важная задача для нашей страны.

"Несомненно, очень хорошим показателем служит увеличение количества проектов в этой сфере. Прежде всего стоит отметить, что сегодня университеты превращаются в технологические хабы. Например, в прошлом году врачи Центра сердца University Medical Center создали уникальную разработку – инновационный медицинский аппарат ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), который можно по праву назвать самым значимым научным достижением 2025 года. Это устройство позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов". Касым-Жомарт Токаев

Подобные уникальные открытия, как отметил глава государства, демонстрируют высокий потенциал казахстанской науки.

"Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем. Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу". Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что как созидательная нация мы ставим перед собой высокие цели.

"Сплоченно, объединившись всем народом, мы делаем уверенные шаги к светлому будущему страны. Опираясь на образование и науку, на интеллектуальную элиту и прогрессивно мыслящую молодежь, мы кардинально преобразим нашу священную Родину – Казахстан. Наш долг перед нацией – оставить в наследие будущим поколениям Передовое, Сильное и Справедливое государство". Касым-Жомарт Токаев

На этом судьбоносном этапе развития, как подчеркнул президент, мы возлагаем особые надежды на колоссальный потенциал отечественных ученых, ведь расцвет науки послужит прогрессу всей страны, откроет перед нами горизонты безграничных возможностей.

"Каждое ваше научное достижение является источником вдохновения для всего нашего народа. Убежден, что ваш труд всегда будет служить высшим интересам страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку государства". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства предложил учредить орден "Аль-Фараби".