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Какие товары нельзя пересылать по почте в странах ЕАЭС

Какие товары нельзя пересылать по почте в странах ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 16:58 Фото: pixabay
Коллегия Евразийской экономической комиссии решением от 28 мая 2024 года утвердила перечень товаров, не подлежащих пересылке в международных почтовых отправлениях, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что решение не применяется в отношении товаров ЕАЭС, перевозимых через территории государств, не являющихся членами союза, или морем между:

  • территорией Калининградской области РФ и остальной частью таможенной территории cоюза;
  • территорией Армении и остальной частью таможенной территории союза.

В перечень товаров, не подлежащих пересылке в почтовых отправлениях, вошли:

алкогольная продукция и пиво

  • за исключением алкогольной продукции и пива в количестве до 5 литров включительно, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС (при наличии у юридических лиц или физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), являющихся отправителями, разрешительных документов на производство или оборот такой продукции, а также в качестве проб и образцов для проведения исследований или испытаний;
  • в качестве проб и образцов в адрес аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории) для осуществления измерений в соответствии с международными стандартами, проведения исследований, испытаний или тестирований, подтверждающего необходимое для этих целей количество (вес и объем) такой продукции.

этиловый спирт

  • за исключением этилового спирта в количестве до 5 литров включительно, пересылаемого в одном международном почтовом отправлении:
  • в качестве проб и образцов для проведения исследований или испытаний при наличии разрешительных документов на производство или оборот (в том числе импорт и экспорт) этилового спирта, договора с аккредитованным органом по сертификации или письма такого аккредитованного органа по сертификации, подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) этилового спирта;
  • в качестве проб и образцов в адрес аккредитованного органа по сертификации для осуществления измерений в соответствии с международными стандартами, проведения исследований, испытаний или тестирований;
  • в адрес физического лица при ввозе на таможенную территорию союза или от физического лица при вывозе с таможенной территории союза;
  • в случае возврата отправителям, при обратном ввозе (вывозе) этилового спирта, ранее вывезенного (ввезенного) в международном почтовом отправлении и не врученного адресату.

Табачные изделия и курительные смеси, бестабачные курительные изделия и иная никотинсодержащая продукция, в том числе жидкости для использования в системах доставки никотина и наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые.

  • за исключением сигарет до 1 тыс. штук, или сигар до 200 штук, или табака до 1 тыс. граммов, или указанных изделий в наборе общим весом до 1 тыс. граммов, или иной никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для использования в системах доставки никотина и наполнителей для систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, стоимость которых не превышает 500 евро, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении;
  • в качестве проб и образцов для проведения исследований или испытаний при наличии разрешительных документов на производство или оборот (в том числе импорт и экспорт) такой продукции, если такие документы предусмотрены законодательством государства-члена, на территории которого зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), договора с аккредитованным органом по сертификации или письма такого аккредитованного органа по сертификации;
  • в качестве проб и образцов в адрес аккредитованного органа по сертификации для осуществления измерений в соответствии с международными стандартами, проведения исследований, испытаний, тестирований или проведения калибровки средств измерений и измерения нормируемых параметров в соответствии с требованиями технических регламентов союза;
  • в случае возврата отправителям, при обратном ввозе (вывозе) товаров, ранее вывезенных (ввезенных) в международном почтовом отправлении и не врученных адресату;
  • 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком ("стиков"), или 250 граммов табака, или изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении в адрес физического лица при ввозе на таможенную территорию союза или от физического лица при вывозе с таможенной территории союза. 

А также подлежат запрету к пересылке:

  • тринитротолуолы и динитронафталины;
  • условно патогенные и патогенные генно-инженерные организмы (генетически измененные микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие, грибы, микоплазмы) или генетические элементы (фрагменты), которые содержат последовательности (участки) нуклеиновой кислоты, кодирующие факторы патогенности и полученные из микроорганизмов, генетически измененные микроорганизмы или генетические элементы (фрагменты);
  • порох дымный, порох пироксилиновый, порох баллиститный и ракетные твердые топлива, гранипоры;
  • вещества взрывчатые готовые, кроме пороха (в том числе граммониты, аммониты, тротиловые заряды, гелексы, гранулотол, алюмотол, пластиты);
  • шнуры огнепроводные, шнуры детонирующие, капсюли ударные или детонирующие, запалы, электродетонаторы, иные неэлектрические системы инициирования;
  • фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие;
  • озоноразрушающие вещества, опасные отходы и ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;
  • природные алмазы и драгоценные камни;
  • драгоценные металлы и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы;
  • наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
  • мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);
  • органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологических материалов человека;
  • оружие (его части), патроны к нему (их части), конструктивно сходные с оружием изделия, за исключением конструктивно сходных с оружием изделий хозяйственно-бытового назначения;
  • средства защиты растений (пестициды) и специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
  • виды минерального сырья, культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов и информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья.

Как поясняется, под алкогольной продукцией понимаются алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.% (за исключением кваса).

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования (31 мая).

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