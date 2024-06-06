Какие товары нельзя пересылать по почте в странах ЕАЭС
Установлено, что решение не применяется в отношении товаров ЕАЭС, перевозимых через территории государств, не являющихся членами союза, или морем между:
- территорией Калининградской области РФ и остальной частью таможенной территории cоюза;
- территорией Армении и остальной частью таможенной территории союза.
В перечень товаров, не подлежащих пересылке в почтовых отправлениях, вошли:
алкогольная продукция и пиво
- за исключением алкогольной продукции и пива в количестве до 5 литров включительно, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС (при наличии у юридических лиц или физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), являющихся отправителями, разрешительных документов на производство или оборот такой продукции, а также в качестве проб и образцов для проведения исследований или испытаний;
- в качестве проб и образцов в адрес аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории) для осуществления измерений в соответствии с международными стандартами, проведения исследований, испытаний или тестирований, подтверждающего необходимое для этих целей количество (вес и объем) такой продукции.
этиловый спирт
- за исключением этилового спирта в количестве до 5 литров включительно, пересылаемого в одном международном почтовом отправлении:
- в качестве проб и образцов для проведения исследований или испытаний при наличии разрешительных документов на производство или оборот (в том числе импорт и экспорт) этилового спирта, договора с аккредитованным органом по сертификации или письма такого аккредитованного органа по сертификации, подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) этилового спирта;
- в качестве проб и образцов в адрес аккредитованного органа по сертификации для осуществления измерений в соответствии с международными стандартами, проведения исследований, испытаний или тестирований;
- в адрес физического лица при ввозе на таможенную территорию союза или от физического лица при вывозе с таможенной территории союза;
- в случае возврата отправителям, при обратном ввозе (вывозе) этилового спирта, ранее вывезенного (ввезенного) в международном почтовом отправлении и не врученного адресату.
Табачные изделия и курительные смеси, бестабачные курительные изделия и иная никотинсодержащая продукция, в том числе жидкости для использования в системах доставки никотина и наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые.
- за исключением сигарет до 1 тыс. штук, или сигар до 200 штук, или табака до 1 тыс. граммов, или указанных изделий в наборе общим весом до 1 тыс. граммов, или иной никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для использования в системах доставки никотина и наполнителей для систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, стоимость которых не превышает 500 евро, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении;
- в качестве проб и образцов для проведения исследований или испытаний при наличии разрешительных документов на производство или оборот (в том числе импорт и экспорт) такой продукции, если такие документы предусмотрены законодательством государства-члена, на территории которого зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), договора с аккредитованным органом по сертификации или письма такого аккредитованного органа по сертификации;
- в качестве проб и образцов в адрес аккредитованного органа по сертификации для осуществления измерений в соответствии с международными стандартами, проведения исследований, испытаний, тестирований или проведения калибровки средств измерений и измерения нормируемых параметров в соответствии с требованиями технических регламентов союза;
- в случае возврата отправителям, при обратном ввозе (вывозе) товаров, ранее вывезенных (ввезенных) в международном почтовом отправлении и не врученных адресату;
- 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком ("стиков"), или 250 граммов табака, или изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении в адрес физического лица при ввозе на таможенную территорию союза или от физического лица при вывозе с таможенной территории союза.
А также подлежат запрету к пересылке:
- тринитротолуолы и динитронафталины;
- условно патогенные и патогенные генно-инженерные организмы (генетически измененные микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие, грибы, микоплазмы) или генетические элементы (фрагменты), которые содержат последовательности (участки) нуклеиновой кислоты, кодирующие факторы патогенности и полученные из микроорганизмов, генетически измененные микроорганизмы или генетические элементы (фрагменты);
- порох дымный, порох пироксилиновый, порох баллиститный и ракетные твердые топлива, гранипоры;
- вещества взрывчатые готовые, кроме пороха (в том числе граммониты, аммониты, тротиловые заряды, гелексы, гранулотол, алюмотол, пластиты);
- шнуры огнепроводные, шнуры детонирующие, капсюли ударные или детонирующие, запалы, электродетонаторы, иные неэлектрические системы инициирования;
- фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие;
- озоноразрушающие вещества, опасные отходы и ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;
- природные алмазы и драгоценные камни;
- драгоценные металлы и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы;
- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
- мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);
- органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологических материалов человека;
- оружие (его части), патроны к нему (их части), конструктивно сходные с оружием изделия, за исключением конструктивно сходных с оружием изделий хозяйственно-бытового назначения;
- средства защиты растений (пестициды) и специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
- виды минерального сырья, культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов и информация о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья.
Как поясняется, под алкогольной продукцией понимаются алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.% (за исключением кваса).
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования (31 мая).