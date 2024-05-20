Обвинительный приговор вынесли экс-замакима Шымкента Максуту Исахову

Бывшему заместителю акима Шымкента, которого обвинили в покушении на дачу взятки, вынесли приговор. Максут Исахов проведет за решеткой восемь с половиной лет, передает Zakon.kz.

Судом установлено, что Исахов, будучи заместителем акима Шымкента, в ходе расследования Департаментом КНБ уголовного дела, возбужденного по статье "Превышение власти или должностных полномочий" в отношении должностных лиц городского акимата, покушался на дачу взятки должностному лицу – первому заместителю начальника ДКНБ Сарбасову в особо крупном размере – более 200 тыс. долларов США – за прекращение уголовного дела.

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"При назначении наказания суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде наличия малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Суд признал Исахова виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, назначил ему наказание в виде восьми лет пяти месяцев семи дней лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды – ордена "Курмет", – объяснил приговор судья СМУС Шымкента Абинур Карабаев.

Комментировать приговор сторона защиты Исахова отказались, кроме того, они запретили снимать его лицо.

50-летний Максут Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.

Его задержали 20 июля 2023 года. Информацию о задержании экс–заместителя акима Шымкента тогда подтвердили в Комитете национальной безопасности РК.

26 февраля 2024 года стало известно, что в ходе предварительного слушания сторона защиты попросила изменить меру пресечения Максуту Исахову, который находился в СИЗО. Оправдали свои доводы адвокаты плохим самочувствием подзащитного. Однако в ходе разбирательств этот факт не подтвердился. Помимо этого, адвокаты бывшего заместителя акима Шымкента ходатайствовали о том, чтобы дело рассматривали в суде другого региона. В итоге ходатайства стороны защиты оставили без удовлетворения.

19 марта 2024 года на втором процессе допрашивали первого замначальника ДКНБ, которому и предназначались 200 тыс. долларов. Манап Сарбасов, к слову, также находится под следствием по другому делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В деле Исахова он выступает в качестве свидетеля.

В своих показаниях бывший первый замначальника ДКНБ рассказал, что экс-замакима после этого начал звать его на встречи. Уведомив об этом свое руководство, Сарбасов начал негласные следственные мероприятия. Во время встреч, как рассказал свидетель, Исахов сначала предложил ему тендер, после этого 100 тыс. долларов, а после увеличил "прайс" до 200 тыс. Помимо этого, как уверяет Сарбасов, экс-замакима Шымкента даже придумал место передачи взятки и кодовое слово.