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В Алматы сносят этаж крупного бизнес-центра

В Алматы сносят этаж бизнес-центра, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:06 Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда сносят этаж крупного бизнес-центра, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о бизнес-центре Parasat по ул. Муратбаева, 63, где третий этаж и мансарда были возведены незаконно.

"Ранее в отношении собственника ТОО "Parasat Samex Co LTD" в ходе внеплановой проверки приняты меры по ст. 316 ч.1, ст. 321 КоАП РК, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений с демонтажем 3-го этажа и мансарды. Собственником требования предписания не были исполнены, в связи с чем материалы направлены в суд", – рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы.
В Алматы сносят этаж бизнес-центра, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:06

Фото: акимат Алматы

Решением экономического суда Алматы от 24 октября 2023 года иск Управления о принудительном исполнении предписания удовлетворен.

Демонтаж надстройки начал собственник самостоятельно, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 44 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие. Например, в июне 2024 года сообщалось, что будет снесен крупный строительный объект по пр. Достык. 

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