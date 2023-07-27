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Законодательство РК

Ректоров ряда вузов будет назначать правительство

Ректоров ряда вузов в сфере искусств будет назначать правительство Фото: freepik
Министр культуры и спорта приказом от 20 июля 2023 года утвердил "Перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 4 высших учебных заведения, подведомственных Министерству культуры и спорта РК:

  • Казахская национальная консерватория имени Курмангазы
  • Казахский национальный университет искусств
  • Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова
  • Казахская национальная академия хореографии

Приказ вводится в действие 6 августа 2023 года.

Читайте также, по каким правилам в Казахстане будут признавать документы об образовании. В частности, признанию подлежат документы о высшем и послевузовском образовании физических лиц, получивших образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях, в том числе их филиалах, а также в научных центрах и лабораториях.

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
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