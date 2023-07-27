Ректоров ряда вузов будет назначать правительство

Министр культуры и спорта приказом от 20 июля 2023 года утвердил "Перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 4 высших учебных заведения, подведомственных Министерству культуры и спорта РК:

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Казахский национальный университет искусств

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова

Казахская национальная академия хореографии

Приказ вводится в действие 6 августа 2023 года.

Читайте также, по каким правилам в Казахстане будут признавать документы об образовании. В частности, признанию подлежат документы о высшем и послевузовском образовании физических лиц, получивших образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях, в том числе их филиалах, а также в научных центрах и лабораториях.