Назначение ректоров государственных творческих вузов: утверждены новые правила

Министр культуры и информации приказом от 28 октября 2025 года утвердила Правила назначения на должности и освобождения от должностей первых руководителей отдельных государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Для определения и назначения на должность первого руководителя ОВПО Министерство культуры и информации РК (Министерство) объявляет открытый конкурс на вакантную должность первого руководителя ОВПО.

Объявление о проведении конкурса размещается на интернет-ресурсе Министерства и ОВПО. Опубликование объявлений допускается в СМИ, распространяемых на всей территории Казахстана.

Объявления о проведении конкурса публикуются на казахском и русском языках за счет средств ОВПО, на должность первого руководителя которой объявляется конкурс.

Объявление о проведении конкурса включает:

наименование ОВПО, на должность первого руководителя которой проводится конкурс, с указанием ее местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов и факса, адреса электронной почты;

срок приема документов, который составляет 10 рабочих дней и исчисляется со следующего рабочего дня после публикации объявления о проведении конкурса;

основные функциональные обязанности;

основные требования к участнику конкурса;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения собеседования, формат (офлайн или онлайн);

информацию касательно присутствия наблюдателей на заседании конкурсной комиссии;

формы заявления и послужного списка для участия в конкурсе.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы в структурное подразделение Министерства по работе с кадрами подведомственных организаций в электронном виде на адрес электронной почты в сроки приема документов.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:

заявление;

копия документа, удостоверяющего личность участника конкурса;

послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 3х4;

копии документов об образовании и приложений к ним с представлением оригиналов для сверки или копии документов об образовании и приложений к ним, заверенные нотариально:

- к копиям документов об образовании, полученным гражданами РК в зарубежных организациях образования, прилагаются копии удостоверений о признании или нострификации данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования, за исключением документов об образовании, выданных зарубежными вузами, научными центрами и лабораториями гражданам РК – обладателям международной стипендии "Болашак", а также подпадающих под действие международного договора (соглашения) о взаимном признании и эквивалентности, а также документов об образовании, выданных филиалами зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений, действующими на территории РК;

- к копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии "Болашак", прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии "Болашак", выданной акционерным обществом "Центр международных программ";

- к копиям документов об образовании, подпадающих под действие международного договора (соглашения) о взаимном признании и эквивалентности, прилагаются копии справок о признании данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования;

копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенная кадровой службой с места (действующего либо последнего) работы;

медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 075/у,

сведения (о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами), выданные не более чем за 10 календарных дней до дня предоставления документов;

сведения (о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных), выданные не более чем за 10 календарных до дня предоставления документов;

Помимо этого лица, претендующие на участие в конкурсе, могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и иные сведения, характеризующие их профессиональную деятельность, квалификацию).

К участию в конкурсе не допускаются следующие лица:

не достигшие 25 лет;

ранее совершившие коррупционное правонарушение;

имеющие непогашенную или неснятую судимость;

состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях (психоневрологические, наркологические).

Основными требованиями при отборе кандидатур на должность первого руководителя ОВПО являются:

наличие высшего и (или) послевузовского образования;

наличие стажа работы не менее 5 лет на руководящих должностях в организациях образования и (или) в соответствующих сферах уполномоченного органа.

Для обеспечения объективности и прозрачности, а также в целях предоставления равных возможностей всем кандидатам при Министерстве создается конкурсная комиссия.

Состав конкурсной комиссии формируется из нечетного количества членов, численностью не менее 7 человек и утверждается приказом министра культуры и информации РК.

Список кандидатов, допущенных к собеседованию, и график проведения собеседования размещаются на интернет-ресурсах Министерства и ОВПО, на должность первого руководителя которой объявлен конкурс, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения конкурсной комиссией о допуске кандидатов.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, уведомляются секретарем конкурсной комиссии о дате и времени проведения собеседования до истечения следующего рабочего дня после принятия решения конкурсной комиссией.

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" с отправлением СМС на мобильный телефон, зарегистрированный на веб-портале "электронного правительства", или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Целью собеседования является оценка профессиональных и личных качеств кандидатов.

Конкурсная комиссия формирует перечень профильных, ситуационных и мотивационных вопросов для каждой объявленной вакантной должности в сфере деятельности соответствующей ОВПО.

При проведении собеседования конкурсная комиссия осуществляет проверку участников по следующим критериям:

знание и понимание документов системы государственного планирования в соответствующей сфере;

видение проблем и перспектив развития сферы деятельности ОВПО;

знание нормативных правовых актов РК, регулирующих отношения в сфере деятельности ОВПО.

Перечень вопросов утверждается конкурсной комиссией коллегиально и является единым для всех кандидатов.

Проверка по критериям проводится по 5-бальной шкале.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата путем открытого голосования.

Решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер. Министерство учитывает решение конкурсной комиссии и в случае отклонения ее рекомендаций предоставляет письменное мотивированное заключение, размещаемое на официальном интернет-ресурсе Министерства и ОВПО.

Министерство по истечении 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о результатах конкурса направляет соответствующие материалы в Администрацию президента и Аппарат правительства с приложением пакета документов кандидата, получившего положительное заключение конкурсной комиссии.

После согласования кандидатуры с Администрацией президента и Аппаратом правительства министерство издает приказ министра культуры и информации РК о назначении первого руководителя ОВПО и заключает с ним трудовой договор на определенный срок не менее одного года, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный или определенный срок не менее одного года.

Министерство в случаях нарушения первым руководителем ОВПО трудового законодательства РК и условий трудового договора:

возлагает исполнение обязанностей первого руководителя на работника ОВПО;

вносит представление в Администрацию президента и Аппарат правительства РК о согласовании освобождения первого руководителя ОВПО.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2025 года.