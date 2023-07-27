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Как не потерять статус застрахованного в ОСМС после увольнения

Как не потерять статус застрахованного в ОСМС после увольнения Фото: Zakon.kz
Если человек уволился с одного места работы и трудоустроился только через 2-3 месяца, что делать в таком случае, как не потерять статус застрахованности в системе ОСМС? Разъяснение по этому поводу дали в Фонде обязательного медстрахования, сообщает Zakon.kz.

Так, закон "Об обязательном социальном медицинском страховании" устанавливает, что право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений и взносов в Фонд медстрахования.

При этом в случае неуплаты отчислений и взносов лица получают медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования не более трех месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений или взносов. Однако это право не освобождает лиц от обязанности уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

"Таким образом, если у работника возникнет перерыв между платежами на медицинское страхование в 2-3 месяца, то статус в системе ОСМС сохранится еще в течение 3-х месяцев после последнего платежа. В это время можно получать медицинские услуги, но за эти пропущенные периоды нужно будет произвести оплату взносов в качестве самостоятельного плательщика", – пояснили в фонде.

Согласно закону об ОСМС, в 2023 году размер платежа для самостоятельных плательщиков составляет 5% от минимальной заработной платы, или 3500 тенге в месяц.

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