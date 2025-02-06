Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС
Фото: freepik
Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) выпустил памятку о том, как еще можно уточнить статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), кроме звонка в контакт-центр 1414, сообщает Zakon.kz.
Так, отмечают специалисты, существуют собственные сервисы фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
К ним относятся:
- официальный сайт – через поле "Проверить статус застрахованности" в центре страницы;
- мобильное приложение Qoldau 24/7 – через команду "Проверка статуса страховки" в главном меню;
- @SaqtandyrýBot в Telegram – через команду "Определить статус застрахованности" в основном меню.
Также проверить статус можно в приложениях банков второго уровня.
Кроме того, на сайте электронного правительства egov.kz доступна государственная услуга "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".
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