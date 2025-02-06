#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Общество

Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:51 Фото: freepik
Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) выпустил памятку о том, как еще можно уточнить статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), кроме звонка в контакт-центр 1414, сообщает Zakon.kz.

Так, отмечают специалисты, существуют собственные сервисы фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

К ним относятся:

  • официальный сайт – через поле "Проверить статус застрахованности" в центре страницы;
  • мобильное приложение Qoldau 24/7 – через команду "Проверка статуса страховки" в главном меню;
  • @SaqtandyrýBot в Telegram – через команду "Определить статус застрахованности" в основном меню.

Также проверить статус можно в приложениях банков второго уровня.

Кроме того, на сайте электронного правительства egov.kz доступна государственная услуга "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:51
Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС
, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:51

Несколько дней назад Абылкаир Скаков покинул пост главы ФСМС, который занимал с сентября 2023 года. Об этом он заявил в своем Instagram.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В каждый школьный предмет внедрят ИИ из-за нового образовательного стандарта
Общество
17:11, Сегодня
В каждый школьный предмет внедрят ИИ из-за нового образовательного стандарта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: