МВД подготовило поправки в ПДД по самокатам и мопедам

МВД подготовило поправки в Правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила вводится понятие "электрический самокат, малое электрическое транспортное средство".

Так, говорится, что электрический самокат – это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

Малое электрическое транспортное средство – это транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.

В правила дорожного движения добавлен пункнт о том, что водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

В свою очередь водители электрических самокатов могут двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии таковых водители электросамокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

При этом не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших 18-летнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

Вместе с тем водителям мопеда, электрического самоката и велосипеда запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

поворачивать налево или разворачиваться, на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего установленным требованиям, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

Поправки в ПДД разработаны в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который вводит ограничения для пользователей электросамокатов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 августа.