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МВД подготовило поправки в ПДД по самокатам и мопедам

МВД поддготовило поправки в ППД по самокатам и мопедам Фото: Zakon.kz
МВД подготовило поправки в Правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила вводится понятие "электрический самокат, малое электрическое транспортное средство".

Так, говорится, что электрический самокат – это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

Малое электрическое транспортное средство – это транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.

В правила дорожного движения добавлен пункнт о том, что водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

В свою очередь водители электрических самокатов могут двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии таковых водители электросамокатов двигаются по:

  • правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;
  • обочине;
  • тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

При этом не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших 18-летнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

Вместе с тем водителям мопеда, электрического самоката и велосипеда запрещается:

  • ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;
  • перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
  • поворачивать налево или разворачиваться, на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;
  • буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;
  • пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;
  • передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего установленным требованиям, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств;
  • при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

  • ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;
  • перевозить пассажиров;
  • перевозить груз;
  • двигаться по проезжей части дороги;
  • двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;
  • буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;
  • пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

Поправки в ПДД разработаны в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который вводит ограничения для пользователей электросамокатов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 августа.

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