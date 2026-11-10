Как будут передвигаться беспилотные авто: эти и другие поправки в ПДД

Министр внутренних дел приказом от 3 ноября 2026 года внес изменения в Правила дорожного движения, Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены следующие понятия:

велосипед – транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем;

– транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем; транспортное средство (в том числе беспилотное транспортное средство) – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем;

– устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; мопед – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с двигателем, мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками;

– двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с двигателем, мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками; малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и велосипедов с электрическим двигателем. К малым электрическим транспортным средствам относятся гироскутеры, сигвеи, электромотоскейтборды, моноколеса и иные транспортные средства с аналогичными характеристиками.

Правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что на парковочном пространстве движение транспортных средств и пешеходов осуществляется с соблюдением требований настоящих Правил, дорожных знаков, дорожной разметки и иных технических средств организации дорожного движения.

Уточняется, что в населенных пунктах разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч ;

; автобусов, грузовых автомобилей со скоростью не более 50 км/ч ;

; транспортных средств в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

Ограничения скорости, предусмотренные подпунктами 1 и 2, не применяются на участках дорог, на которых дорожным знаком 3.24 установлен иной скоростной режим. На таких участках дорог разрешается движение со скоростью, не превышающей указанную на дорожном знаке 3.24, но не более 90 км/ч.

При этом говорится, что водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения.

При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

Водители малых электрических транспортных средств осуществляют движение по велосипедным дорожкам.

Кроме того, правила дополнены новой главой, устанавливающей дополнительные требования к движению беспилотных транспортных средств.

Так, говорится, что зона эксплуатации беспилотных транспортных средств определяется в схеме организации дорожного движения.

Схема разрабатывается уполномоченным органом в области транспорта, местным исполнительным органом или владельцем дороги в пределах их компетенции и согласовывается с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения.

В Схеме указываются:

границы зоны эксплуатации с указанием автомобильных дорог, улиц и их участков, входящих в такую зону;

маршруты движения беспилотных транспортных средств;

места въезда в зону эксплуатации и выезда из нее;

разрешенные направления движения;

места остановки и стоянки беспилотных транспортных средств;

скоростные режимы и иные ограничения дорожного движения;

места безопасной остановки беспилотных транспортных средств при возникновении неисправности, прекращении связи с удаленным оператором либо иных обстоятельств, препятствующих дальнейшему безопасному движению;

размещение дорожных знаков, дорожной разметки, светофоров и иных технических средств организации дорожного движения;

сведения об обеспечении на территории зоны эксплуатации устойчивой связи, необходимой для взаимодействия беспилотного транспортного средства с удаленным оператором.

При разработке Схемы учитываются техническое состояние и параметры дорог, интенсивность и состав транспортного потока, наличие перекрестков, пешеходных переходов и иных мест взаимодействия с участниками дорожного движения, условия видимости, состояние дорожной разметки, дорожных знаков и светофорных объектов.

Движение беспилотного транспортного средства разрешается только в пределах зоны эксплуатации, определенной Схемой.

Выезд беспилотного транспортного средства за пределы зоны эксплуатации запрещается.

При достижении границы зоны эксплуатации, если дальнейший маршрут предусматривает выезд за ее пределы, беспилотное транспортное средство останавливается до границы зоны в ближайшем месте, где остановка разрешена, и не создает опасности или препятствий для других участников дорожного движения.

Указывается, что движение беспилотного транспортного средства осуществляется с соблюдением требований данных Правил.

При движении беспилотное транспортное средство соблюдает сигналы светофоров и регулировщика, требования дорожных знаков и дорожной разметки, установленную скорость движения, правила расположения транспортных средств на проезжей части, проезда перекрестков, маневрирования, обгона, остановки и стоянки, а также уступает дорогу другим участникам дорожного движения в случаях, предусмотренных Правилами.

Удаленный оператор беспилотного транспортного средства:

осуществляет контроль за движением беспилотного транспортного средства и соблюдением установленного маршрута в пределах зоны эксплуатации;

принимает управление беспилотным транспортным средством при поступлении сообщения о необходимости вмешательства в управление, возникновении неисправности либо иной ситуации, при которой дальнейшее движение без такого вмешательства не может осуществляться с соблюдением требований настоящих Правил или создает угрозу безопасности дорожного движения;

при необходимости обеспечивает снижение скорости и остановку беспилотного транспортного средства в месте, где такая остановка не создает опасности или препятствий для других участников дорожного движения.

При возникновении неисправности беспилотного транспортного средства или беспилотной транспортной системы, прекращении связи, обеспечивающей возможность принятия управления удаленным оператором, либо иных обстоятельств, при которых дальнейшее безопасное движение невозможно, беспилотное транспортное средство:

снижает скорость;

включает аварийную световую сигнализацию;

останавливается в ближайшем месте, где остановка не создает опасности или препятствий для других участников дорожного движения.

Возобновление движения допускается после устранения обстоятельств, послуживших основанием для остановки, и восстановления возможности безопасного движения.

При приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего или красного цвета и специальным звуковым сигналом беспилотное транспортное средство уступает дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.

Предусмотрено, что по законному требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля об остановке беспилотного транспортного средства удаленный оператор обеспечивает его остановку в указанном сотрудником месте, а при отсутствии такого указания – в ближайшем месте, где остановка разрешена и не создает опасности или препятствий для других участников дорожного движения.

При дорожно-транспортном происшествии с участием беспилотного транспортного средства оно немедленно останавливается, включает аварийную световую сигнализацию и не возобновляет движение до выполнения действий, предусмотренных настоящими Правилами.

Удаленный оператор беспилотного транспортного средства:

незамедлительно сообщает о дорожно-транспортном происшествии в органы внутренних дел с указанием места нахождения беспилотного транспортного средства;

при наличии сведений о пострадавших вызывает скорую медицинскую помощь;

не допускает перемещения беспилотного транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

обеспечивает выполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел, связанных с оформлением дорожно-транспортного происшествия.

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Приказ вводится в действие с 20 ноября 2026 года.