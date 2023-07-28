Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю
У Службы государственной охраны изменились задачи и полномочия.
Талантливые молодые казахстанцы смогут получить грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" по направлениям: "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".
Утверждены инструкции по антитеррористической защите объектов в сфере религиозной деятельности и объектов питьевого водоснабжения населенных пунктов.
На какие непредвиденные расходы будут тратить резервы фонда социального медицинского страхования.
Минфин утвердил порядок признания непригодными для коммерческого использования отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров.
Правила уплаты туристского взноса для иностранцев утвердили в Казахстане.
Ректоров ряда вузов в сфере искусства и культуры будет назначать правительство.
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами специализированных учебных заведений МВД РК.