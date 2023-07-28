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Законодательство РК

Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю

Что изменилось в законодательстве за неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

У Службы государственной охраны изменились задачи и полномочия.

Талантливые молодые казахстанцы смогут получить грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" по направлениям: "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".

Утверждены инструкции по антитеррористической защите объектов в сфере религиозной деятельности и объектов питьевого водоснабжения населенных пунктов.

На какие непредвиденные расходы будут тратить резервы фонда социального медицинского страхования.

Минфин утвердил порядок признания непригодными для коммерческого использования отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров.

Правила уплаты туристского взноса для иностранцев утвердили в Казахстане.

Ректоров ряда вузов в сфере искусства и культуры будет назначать правительство.

Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами специализированных учебных заведений МВД РК.

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Лариса Черненко
Законодательство Казахстан
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