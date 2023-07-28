В Актобе судят 16 человек за похищение и убийство клиентов ночного клуба

За причастность к двойному убийству в Актобе судят 16 человек, сообщает Zakon.kz.

Трагическая история произошла в октябре 2022 года. Четверо молодых людей пришли в клуб отдохнуть. Веселье вылилось в драку с охранниками и переросло в поножовщину, передает КТК.

Секьюрити вызвали подмогу и посетителей избили, а двоих еще и порезали. От трупов избавились, выбросив их в лесополосе.

Как указано в материалах дела, одного из убитых охранники оставили за городом еще живого. Второй умер непосредственно в ночном клубе. Двоим удалось спастись. Один успел сбежать, выбравшись из багажника автомобиля, другой выпрыгнул из салона.

На скамье подсудимых оказались 16 человек - охранники и арендатор клуба. Их судят за убийство, покушение, похищение и хулиганство.

Арендатора клуба судят за укрывательство преступления и недонесение. В ходе разбирательств стало известно: охранники работали без лицензии. Сам клуб после ЧП закрыли. Выяснилось, что в прошлом году туда 66 раз выезжала полиция по различным происшествиям.

"Жакипов пришел в себя, выбил ногами дверь багажника, выбрался на перекрестке, побежал в сторону столовой и стал просить помощи у прохожих. Похитители не стали его догонять, чтобы не привлекать внимания полиции. Истекающего кровью Тулеуова они привезли на пляж "Тропикана" и оставили среди деревьев, чтобы никто не нашел". Прокурор Арман Конырбаев

Ранее стало известно, что суд Актобе вынес приговор в отношении трех сотрудников колонии поселения, пытавших осужденного.