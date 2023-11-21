16 человек получили сроки за двойное убийство в ночном клубе в Актобе

В суде Актобе 21 ноября огласили приговор по делу о двойном убийстве в ночном клубе "Миллиардер", сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, на скамье подсудимых 16 человек: арендатор клуба, охранники и их знакомые. Суд приговорил их к тюремным срокам от 2 до 7 лет.





"13 охранников клуба и двое их знакомых суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 2 до 7 лет. Им предъявили обвинения по статьям: убийство, покушение на убийство, похищение человека и хулиганство", – говорится в сообщении.

Арендатора ночного заведения, обвиняемый в укрывательстве преступления и недонесении, приговорили к четырем годам лишения свободы.

Двойное убийство произошло в ночном клубе "Миллиардер" в октябре прошлого года. Четверо мужчин приехали в Актобе из Темирского района для участия в соревнованиях по армрестлингу. Позже пошли в ночной клуб, где у них случился словесный конфликт с охранниками заведения, переросший в поножовщину.

По данным гособвинения, двоих посетителей клуба охранники забили до смерти. Двоим удалось сбежать из багажника авто, куда их всех охранники затолкали, чтобы вывезти на окраину города. Тела погибших были найдены среди деревьев на территории пляжа "Тропикана".

