Определен национальный оператор в области здравоохранения

Министерство здравоохранения утвердило приказ от 24 июля 2023 года "Об определении национального оператора в области здравоохранения, его функций и полномочий", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом национальным оператором в области здравоохранения определено некоммерческое акционерное общество "Turar Healthcare".

Также документ устанавливает функции национального оператора:

осуществление деятельности, направленной на создание и функционирование клиник организаций образования в области здравоохранения;

осуществление деятельности по привлечению инвестиций и заимствований для целей проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения;

реализацию проектов в области здравоохранения, в том числе инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства;

осуществление координации работ по проектам строительства, реконструкции, ремонта, содержания и обслуживания объектов здравоохранения, в том числе по проектам государственно-частного партнерства и концессии;

осуществление деятельности по медицинскому планированию объектов здравоохранения;

осуществление деятельности по планированию и администрированию обеспечения медицинскими и немедицинскими кадрами для проектируемых и строящихся объектов здравоохранения;

осуществление деятельности по разработке предпроектной и проектно-сметной документаций объектов здравоохранения, в том числе с применением проектов повторного применения;

осуществление деятельности по ведению авторского надзора по объектам здравоохранения;

осуществление деятельности по оказанию инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объектам здравоохранения;

осуществление деятельности по консультативному сопровождению концессионных проектов в области здравоохранения;

осуществление деятельности по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения;

осуществление деятельности по консультативному сопровождению инвестиционных проектов в области здравоохранения;

Кроме того национальный оператор наделен полномочиями по реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области здравоохранения.

Приказ вводится в действие 8 августа 2023 года.

Ранее вопросы определения национального оператора в области здравоохранения находились в ведении правительства, однако в связи с проведением административной реформы данная функция передана министерству здравоохранения.