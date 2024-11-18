У национального оператора в области здравоохранения изменились функции

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения приказом от 11 ноября 2024 года внела изменения в приказ "Об определении национального оператора в области здравоохранения, его функций и полномочий", сообщает Zakon.kz.

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