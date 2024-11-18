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Законодательство РК

У национального оператора в области здравоохранения изменились функции

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:05 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 11 ноября 2024 года внела изменения в приказ "Об определении национального оператора в области здравоохранения, его функций и полномочий", сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам теперь национальный оператор осуществляет функции:

  • по реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения;
  • по медицинскому планированию объектов здравоохранения;
  • осуществляет деятельность по разработке предпроектной и проектно-сметной документации медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, в том числе с применением проектов повторного применения;
  • осуществляет деятельность по ведению авторского надзора по медицинским пунктам, фельдшерско-акушерским пунктам, врачебным амбулаториям;
  • мониторинг на всех стадиях проектирования и строительства объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", утвержденного постановлением правительства от 30 ноября 2022 года № 962;
  • по развитию инфраструктуры здравоохранения;
  • по медицинскому проектированию объектов здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане определены национальные операторы телерадиовещания и системы отслеживания перевозок.

Также мы рассказывали, что одна из отечественных больниц станет площадкой внедрения новых медицинских технологий.

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