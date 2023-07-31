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Законодательство РК

Госкорпорация дважды направила казахстанцам данные по соцотчислениям: ошибка исправлена

Госкорпорация ошибочно отправила казахстанцам информацию о соцотчислениях Фото: egov.kz
В Комитете госдоходов МФ РК ответили на недоумения некоторых казахстанцев, получивших дважды данные от госкорпорации и осуммах соцотчислений, передает Zakon.kz

Как сообщили в комитете, госкорпорация направила неправильный реестр, он сел на лицевые счета казахстанцы и суммы задвоились.  

"Государственной корпорацией за 23 июня 2023 года некорректно направлен в Комитет реестр поступивших социальных платежей с датами платежных документов за 22-23 июня 2023 года, что повлекло образование в лицевых счетах плательщиков задвоенных сумм социальных платежей. В результате 27 июля 2023 года проведено удаление реестра по социальным платежам за 23 июня 2023 года с повторным направлением Государственной корпорацией в Комитет реестра по социальным платежам за 23 июня 2023 года", - сообщили в КГД.

В КГД отметили, что в настоящее время перечисленные суммы социальных платежей за 22-23 июня 2023 года корректно разнесены в лицевые счета плательщиков, ошибка устранена.


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