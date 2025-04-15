В КГД сделали важное заявление касательно "информации об уплате налогов"

Комитет госдоходов МФ РК 15 апреля предупредил казахстанцев о фейковых рассылках в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога" на электронные адреса или в WhatsApp".



"КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", – говорится в сообщении.

В КГД подчеркнули, что информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет портала "Электронного правительства" и в мобильные приложения "e-Salyq". Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.

"В этой связи, КГД рекомендует проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения), проверять достоверность полученных сообщений. Важно! Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется", – заключили в ведомстве.

11 апреля Комитет государственных доходов (КГД) сообщил о расширении географии пилотного проекта "Salyq кэшбэк", направленного на стимулирование получения фискальных чеков у представителей микро- и малого бизнеса.

