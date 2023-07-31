Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в августе 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Статус электросамокатов, мопедов

С 30 августа ужесточаются требования к электросамокатам.

Электросамокат признан транспортным средством с разрешенной скоростью движения не более 25 км/ч.

Водителям электросамокатов запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка электрических самокатов, а также электрическими самокатами;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших 18-летнего возраста, без водительского удостоверения, за исключением выданных в РК в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.

Помимо этого, водителям мопедов запретили двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Кроме того в закон "О разрешениях и уведомлениях внесено дополнение", согласно которому учебные организации по подготовке водителей транспортных средств перед началом своей деятельности обязаны уведомить уполномоченный орган.

Также к полномочиям сотрудников дорожной полиции добавлено право остановки транспортного средства для проверки транспортного средства, зарегистрированного в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям законодательства.

Сжиженный газ

С 30 августа запрещаются:

эксплуатация одних и тех же газонаполнительных станций одновременно двумя и более физическими или юридическими лицами;

владельцам газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов передача во владение или пользование третьим лицам технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, инженерных сооружений, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа.

Пенсионные фонды

Утверждены Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи его активов в реорганизованный ДНПФ.

Для получения разрешения на реорганизацию Фонд представляет в уполномоченный орган ходатайство о получении разрешения на проведение реорганизации через веб-портал elicense.kz.

Предпринимательство

Министерство нацэкономики утвердило Типовое положение об экспертных советах по вопросам предпринимательства.

Экспертным советом является консультативно-совещательный орган, создаваемый при центральных государственных и местных исполнительных органах для организации работы по:

выработке предложений по совершенствованию деятельности государственных органов с целью поддержки и защиты предпринимательства, в т.ч. устранения административных барьеров;

выработке предложений по совершенствованию законодательства, затрагивающего интересы предпринимательства;

получению экспертных заключений от членов экспертных советов на проекты НПА, консультативного документа регуляторной политики, проекты международных договоров РК, а также международных договоров, участницей которых намеревается стать РК, затрагивающих интересы предпринимательства.

Также утверждены Правила проведения аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций. Аккредитацией является признание государственными органами объединений и организаций на представление интересов субъектов частного предпринимательства в экспертных советах по вопросам предпринимательства.

Порядок проведения аккредитации включает следующие этапы:

размещение государственным органом объявления о начале приема заявлений и документов на проведение аккредитации;

представление объединениями и/или организациями заявления и пакета документов;

рассмотрение комиссией материалов аккредитации;

принятие госорганом решения об аккредитации или отказе в аккредитации;

выдачу свидетельства об аккредитации или письменного уведомления об отказе в аккредитации с обоснованием.

Утверждены Правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства.

Реестром субъектов социального предпринимательства является электронная база данных, содержащая сведения об ИП и юрлицах, являющихся субъектами социального предпринимательства.

Реестр будет вестись по четырем категориям субъектов социального предпринимательства (ССП):

Первая категория - ССП способствующий занятости следующих категорий граждан:

лица с инвалидностью;

родители и иные законные представители, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

воспитанники и выпускники организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23-х лет;

лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений УИС, – в течение 12 месяцев после освобождения;

лица без определенного места жительства;

родители и иные законные представители, относящиеся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям, а также многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных или лечение зависимости от психоактивных веществ, – в течение двенадцати месяцев после проведения реабилитации или лечения;

кандасы.

Вторая категория - ССП, способствующий реализации производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг граждан из числа первой категории.

Третья категория - ССП, осуществляющий деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для лиц с инвалидностью, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также предназначенных для иных лиц.

Четвертая категория – ССП, осуществляющий деятельность при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50% в общем объеме доходов ССП, а доля полученного ССП чистого дохода за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, составляет не менее 50% от размера указанного дохода (в случае наличия чистого дохода за предшествующий календарный год) из числа следующих видов деятельности:

по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;

по организации отдыха и оздоровления детей;

по реализации общеобразовательных учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательных программ технического и профессионального образования;

по оказанию психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в освоении учебных программ основного среднего и общего среднего образования, развитии и социальной адаптации;

по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями;

культурно-просветительская (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества);

по охране окружающей среды;

по оказанию социально уязвимым слоям населения гериатрической и геронтологической помощи.

Формирование и ведение реестра осуществляются на основании сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.

Агентства занятости

Минтруда утвердило Квалификационные требования к частным агентствам занятости, претендующим на участие в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.

Частными агентствами занятости являются физическое (ИП) или юридическое лицо.

Квалификационные требования:

наличие опыта в осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере занятости населения не менее 1 года; наличие штатных сотрудников, состоящих из квалифицированного состава руководителей, специалистов, имеющих высшее (или послевузовское), техническое и профессиональное образование и опыт практической работы не менее 1 года по оказанию услуг в сфере занятости населения и (или) кадрового обеспечения; (для ИП – 1 сотрудник) наличие материальных ресурсов для исполнения обязательств по договору об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения, включающих оснащенность рабочими местами штатных сотрудников, офисных столов, компьютеров либо ноутбуков, подключенными к сети интернет, с установленными программными обеспечениями, необходимыми для оказания услуг, принтер, копировальный аппарат и сканер; платежеспособность и отсутствие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам; наличие помещения или здания на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) или аренды, размещенного в административном здании, офисе и обеспечивающие надлежащие условия для приема безработных; наличие государственной регистрации юридического лица или ИП в органах юстиции; не подлежат процедуре банкротства либо ликвидации.

Цифровые активы, майнинг

МЦРИАП утвердил правила выдачи разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов. Для получения госуслуги нужно направить услугодателю через веб-порталы "электронного правительства" egov.kz заявление, удостоверенное ЭЦП и перечень документов.

Услугодатель в течение 3 рабочих дней рассматривает документы на предмет соответствия требованиям, после чего формирует разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Утверждена форма проверочного листа в сфере обеспеченных цифровых активов в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Здравоохранение, медицина

Изменены Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на медицинскую деятельность". Так, для осуществления медицинской деятельности на территории РК физические или юридические лица направляют через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК заявления с приложением документов и удостоверенных электронной цифровой подписью.

Также документом уточнены процедура получения доступа к документам услугополучателя из сервиса цифровых документов и порядок согласования выдачи лицензии.

Обновлены правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения.

Продолжительность программ дополнительного образования составляет от 2 кредитов (60 академических часов) до 9 кредитов (270 академических часов) для программ повышения квалификации, от 10 кредитов (300 академических часов) и более кредитов для сертификационных курсов. Один кредит равен 30 академическим часам.

Продолжительность стажировки, семинара, тренинга, мастер-класса, вебинара, онлайн курса определяется организацией образования и науки в области здравоохранения самостоятельно.

Организацией образования и науки в области здравоохранения для определения начального (исходного) уровня знаний слушателей программ дополнительного образования проводится базовый, во время обучения – текущий, по окончании обучения – итоговый контроль.

Также установлены новые квалификационные требования к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения.

В частности, изменены требования к кадровому обеспечению. дополнительное образование (в том числе с использованием дистанционного обучения и на выездных циклах) в организациях высшего или послевузовского образования, национальными и научными центрами, научно-исследовательскими институтами (вуз, НИИ, НЦ) проводятся лицами, имеющими ученую степень доктора или кандидата наук, академическую степень доктора философии или магистра, в высших медицинских колледжах проводятся лицами, имеющими педагогическую категорию, прикладной или академический бакалавриат. Количество штатного профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного образования, составляет не менее 40% от общего штата преподавателей.

Проведение практических занятий осуществляется преподавателями из числа специалистов практического здравоохранения без ученой степени, но не более 40% от общего числа профессорско-преподавательского состава;

преподаватели вуза, НИИ, НЦ дополнительного образования, имеющие опыт работы по профилю специальности не менее 10 лет и научно - педагогический стаж не менее 3 лет, повышение квалификации не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет по преподаваемому профилю;

преподаватели высших медицинских колледжах, имеющие опыт работы по профилю специальности не менее 5 лет и научно – педагогический стаж не менее 3 лет, повышение квалификации не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет по преподаваемому профилю;

Внесены изменения в правила аккредитации в области здравоохранения.

Правила формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов утвердило Министерство здравоохранения.

Под непредвиденными расходами имеются в виду расходы, направляемые на оплату услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, связанных с ростом потребности населения в медицинских услугах, в период действия чрезвычайного положения в РК и покрытия со дня прекращения или отмены на территории РК чрезвычайного положения и (или) после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, которые невозможно было запланировать при формировании расходов на соответствующий финансовый год в силу их непредвиденности, и требующие безотлагательного финансирования в соответствующем финансовом году.

Правилами определены:

Порядок формирование резерва фонда на покрытие непредвиденных расходов; Использование резерва фонда в условиях отмены чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, отмены или прекращения чрезвычайного положения; Использование резерва фонда в период действия чрезвычайного положения.

Минздрав обновил Правила оказания государственной услуги по выдаче лицензии на ввоз в Казахстан из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти государства органов (части органа) или тканей (части ткани) человека, крови и ее компонентов.

Лицензии выдаются на одно перемещение через границу РК. Владелец разовой лицензии в течение 15 календарных дней по истечении срока ее действия предоставляет услугодателю справку (в произвольной форме) об исполнении лицензии.

Государственная услуга услугополучателям оказывается на платной основе.

Сбор за оказание государственной услуги осуществляется по ставкам и в порядке, установленным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".

Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз портала "электронного правительства".

Также внесены изменения в Правила выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию РК из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов.

Лекарства

Минздрав утвердил стоимость маркировки лекарств - 2,40 тенге за единицу без НДС.

Оборот оружия

Заключение на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий будут выдавать согласно обновленным правилам.

Госуслуга оказывается территориальными органами полиции.Для ее получения юридическое лицо обращается в канцелярию услугодателя либо через портал с заявлением, с предоставлением документов и объектов испытания.

Испытаниям на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий в рамках одной государственной услуги подвергают одну модель (модификацию) оружия или изделия, один тип патронов к служебному и гражданскому оружию или одну модификацию снарядов к арбалетам или лукам.

При предоставлении полного пакета документов и объектов испытания ответственный исполнитель проводит испытания и оформляет протокол испытаний, который затем подписывает руководитель испытательной лаборатории.

Сельское хозяйство

Минсельхоз обновил критерии оценки степени рисков и проверочных листов в области регулирования рынка зерна.

Критерии оценки степени риска формируются поэтапно (мультикритериальный анализ решений). На первом этапе по объективным критериям субъекты (объекты) контроля относятся к высокой степени риска. В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

На втором этапе по субъективным критериям субъекты (объекты) контроля относятся к высокой степени риска, при показателе степени риска от 71 до 100 включительно.

Изменены Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Размер выделяемых субсидии на 1 м3 поставленной воды устанавливается дифференцированно, в процентном отношении от тарифов, утвержденных в соответствии с Законом "О естественных монополиях" для СХТП (услугополучателей) соответствующим территориальным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК согласно размерам субсидий на 1 м3 приобретенной поливной воды.

Размер субсидии на 1 м3 приобретенной поливной воды при поверхностном поливе составляет:

для рисовых культур – 50% от тарифа без НДС;

для многолетних кормовых культур, возделываемых с применением системы лиманного орошения с механизированным водоподъемом в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – 85% от тарифа без НДС.

При поливе без применения водосберегающих технологий (капельное, дождевание (фронтальное, круговое, барабанное), сплинкерное), размер субсидии на 1 м3 приобретенной поливной воды устанавливается дифференцированно, в % отношении от тарифов (без НДС), независимо от способа подачи воды.

Минсельхоз внес изменения в Правила по охране территории РК от карантинных объектов и чужеродных видов.

Так, мероприятия по карантину растений распространяются на:

посевной и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур, растения и их части (черенки, луковицы, клубни, плоды), а также любая другая продукция растительного происхождения, которая может быть переносчиком карантинных объектов;

возбудители болезней растений – культуры живых грибов, вирусов, бактерий, а также нематоды, клещи и насекомые;

коллекции насекомых, возбудителей болезней растений, гербарии и коллекции семян;

сельскохозяйственные машины и орудия для обработки почвы, транспортные средства, все виды тары, упаковочные материалы, промышленные товары и изделия из растительных материалов, монолиты и образцы почвы, которые могут быть переносчиками карантинных объектов;

растительные вложения в почтовых отправлениях, ручной клади и багаже пассажиров;

транспортные средства, прибывшие из других государств или из карантинных зон;

территории и помещения организаций, крестьянских или фермерских, приусадебных и дачных хозяйств, выращивающих, заготавливающих, складирующих, перерабатывающих, обеззараживающих и реализующих продукцию растительного происхождения;

земли сельскохозяйственного, лесного, водного и другого назначения;

объекты внутренней торговли, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, речные порты, пристани, производственные объекты операторов почты;

соблюдение местными исполнительными органами законодательства РК в области карантина растений.

Недропользование, газ

В новой редакции изложены:

Правила перехода на лицензионный режим недропользования

Услугополучатель, обладающий правом недропользования по контракту на разведку/совмещенную разведку и добычу (в период разведки) ТПИ подает посредством единой платформы недропользователей "Minerals.gov.kz" (ЕПН "Minerals.gov.kz") либо предоставляет в канцелярию услугодателя по ТПИ заявление на переоформление права недропользования и документы.

Правила работы комиссии по переходу на лицензионный режим недропользования.

Основной целью деятельности комиссии по ТПИ и комиссии по ОПИ является рассмотрение вопросов перехода на лицензионный режим недропользования по контрактам на недропользование по твердым полезным ископаемым и на добычу общераспространенных полезных ископаемых соответственно.

Обновлены Правила выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах.

Выдача разрешений на сжигание сырого газа в факелах осуществляется:

при испытании объектов скважин;

при пробной эксплуатации месторождения;

при технологически неизбежном сжигании сырого газа.

Заявитель для получения разрешения при проведении испытании объектов скважины направляет в уполномоченный орган в области углеводородов посредством портала документы, необходимые для оказания государственной услуги.

Изменения в Правилах создания, размещения и эксплуатации морских объектов, используемых при проведении разведки или добычи углеводородов на море и внутренних водоемах.

Изменения в правилах проведения государственной экспертизы недр. Теперь недропользователь направляет на экспертизу отчет в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях, а также авторскую справку, отражающую в кратком виде основное содержание отчета (в произвольной форме, не более 10 листов) на бумажном носителе в одном экземпляре.

Результаты экспертизы оформляются протоколом, в котором отражаются данные об утверждении запасов подземных вод, о распределении запасов по категориям, расчетном сроке эксплуатации, требований стандартов или технических условий к качеству подземных вод, назначения их использования, о переводе запасов из одной категории в другую по данным геологоразведочных работ или эксплуатации, списании запасов подземных вод, рекомендации, а также решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Комиссии и подкомиссий.

Также внесены изменения в Положение о межрегиональных комиссиях по запасам полезных ископаемых, согласно которым "недропользователь направляет на экспертизу:

отчет в одном экземпляре, на бумажном и электронном носителях;

авторские справки к отчету – в одном экземпляре."

Помимо этого изменено Положение о государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК. Комиссия создается при ведомстве уполномоченного органа по изучению недр и является коллегиальным органом, осуществляющий государственную экспертизу недр по углеводородам и твердым полезным ископаемым за исключением общераспространенных полезных ископаемых (экспертиза).

Недропользователь направляет на экспертизу:

отчет в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях;

авторские справки к отчету – в количестве одного экземпляра.

Окружающая среда, экология

Обновлены Квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды.

Уточнено, что к деятельности по переработке, обезвреживанию, утилизации или уничтожению опасных отходов для физических и юридических лиц включают наличие соответствующего виду деятельности заявителя экологического разрешения и (или) государственная экологическая экспертиза.

Фискальные данные

Обновлены Правила включения в перечень оператора фискальных данных, а также квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному оператору фискальных данных.

В частности, из перечня документов, которые нужно приложить для включения в перечень, исключили:

аудиторское заключение о соответствии единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

лицензию на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий, либо договор о совместных работах по обеспечению информационной безопасности с действующим оперативным центром информационной безопасности.

Из Квалификационных требований исключены:

разветвленная магистральная сеть телекоммуникаций и (или) сотовая связь, охватывающая не менее 6 областей (географических зон нумерации), городов республиканского значения и столицы;

использование системы предотвращения утечек информации (Data Leak Prevention).

Лицензирование

С 1 августа изменится информация о лицензиях в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений

В частности, будет доступна информация о лицензиях на проведение лотереи и деятельности по цифровому майнингу I подвида.

При этом информация о деятельности по добыче, переработке и реализации нефти, нефтепродуктов, газа, электрической и тепловой энергии в реестре будет не доступна.

Молодежная политика

Талантливые молодые казахстанцы смогут получить грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" по направлениям: "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".

Претендентом может быть гражданин РК, от 14 до 35 лет на момент окончания приема конкурсных заявок, подавший конкурсную заявку на участие в конкурсе.

Задачи присуждения гранта:

поддержка талантливой и целеустремленной молодежи;

выявление и поддержка инновационных проектов и научно-технических разработок молодежи, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны;

оказание содействия в реализации новых и действующих стартап-проектов молодежи;

популяризация творческой деятельности среди молодежи.

Конкурс проводят в 2 этапа. Срок использования гранта составляет не более одного года.

Борьба с терроризмом

Мечети и церкви будут защищать от террористов.

МИОР утвердил Инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов (культовых зданий (сооружений), функционирующих в сфере религиозной деятельности.

Инструкция распространяется на культовые здания (сооружения), рассчитанные на одновременное пребывание (вместимостью) 200 и более человек.

Документ не распространяется на духовные (религиозные) организации образования.

Инструкция предназначена для применения в работе руководителей религиозных объединений, их филиалов и представительств, или использующих культовые здания (сооружения) на ином законном основании, священнослужителями, персоналом культовых зданий (сооружений), а также для представителей государственных и местных исполнительных органов при изучении, проверке и оценке состояния антитеррористической защищенности культовых зданий (сооружений).

Изучение, проверка и оценка состояния антитеррористической защищенности культовых зданий (сооружений) не должны препятствовать совершению богослужения, религиозных обрядов, церемоний.

При необходимости в культовых зданиях устанавливается пропускной режим с соблюдением прав верующих беспрепятственно проводить (совершать) богослужения, религиозные обряды, церемонии и (или) собрания.

Также утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Инструкция распространяется на объекты питьевого водоснабжения, в том числе: водозаборные сооружения, обеспечивающие подачу питьевой воды водопотребителям в количестве более 5000 (пять тысяч) человек отнесенные к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Организация мер защиты строится на принципах заблаговременности, дифференцированного подхода, адекватности и комплексности.

Иностранцы

Изменены Правила представления сведений о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства международным технологическим парком "Астана Хаб".

Международный технологический парк "Астана Хаб" представляет сведения ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом в уполномоченный орган по вопросам миграции населения и Комитет национальной безопасности РК.

В новой редакции изложены формы сведений:

сведения о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства международным технологическим парком "Астана Хаб" или его участниками, а также сведения о членах их семей.

Туризм

С 1 августа начнут действовать правила уплаты туристского взноса для иностранцев.

Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Сумма взноса, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.

Плательщиками туристского взноса являются иностранцы либо физические или юридические лица, оплачивающие проживание иностранца (приглашающая сторона, туроператор).

Ставки туристского взноса разрабатываются местным исполнительным органом на основе Правил и представляются на утверждение в соответствующий маслихат.

К туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 МРП.

Размер ставок определяется на основе актуальных стат данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Допускается изменение размеров ставок в зависимости от сезонности, в пределах установленных размеров (от 0,2 до 0,5 МРП), но не чаще двух раз в год.

Образование

Ректоров ряда вузов будет назначать правительство.

Министр культуры и спорта своим приказом утвердил перечень государственных организаций высшего или послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством РК.

В перечень вошли 4 высших учебных заведения, подведомственные Министерству культуры:

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Казахский национальный университет искусств

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова

Казахская национальная академия хореографии

Министерство науки и высшего образования утвердило Номенклатуру видов организаций высшего и (или) послевузовского образования. В нее вошли:

национальный исследовательский университет;

национальная организация высшего или послевузовского образования;

исследовательский университет;университет;

академия;

институт;

приравненные к ним (консерватория, высшая школа, высшее училище).

Обладатели Алтын белгі и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами специализированных учебных заведений МВД РК. Соответствующие поправки приняты МВД РК

Таким образом вне конкурса зачисляются в число курсантов в специальные учебные заведения МВД:

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

лица, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 100 баллов.

лица, прошедшие срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК, набравшие пороговый уровень баллов по установленным для кандидатов требованиям, но не более 10% от ежегодного государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, определяемого уполномоченным органом в области образования.

дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, набравшие пороговый уровень баллов.

В Фонде всеобщего обязательного среднего образования предусмотрят средства на оплату дополнительных занятий по общеобразовательным предметам для школьников из малообеспеченных семей. Соответствующие дополнения внесены в Единую бюджетную классификацию.

Биологическая безопасность

Минздрав утвердил:

критерии отнесения патогенных биологических агентов (ПБА) к вызывающим особо опасные инфекционные заболевания;

перечень патогенных биологических агентов.

Критерием отнесения ПБА к вызывающим особо опасные инфекционные заболевания людей, животных или общих для людей и животных является совокупность следующих условий:

ПБА соответствуют критериям классификации ПБА по патогенности I или II группе патогенности;

обращение с ПБА требует повышенных мер биологической защиты;

выявление единичных случаев инфицирования способно вызвать чрезвычайную ситуацию;

течение болезни с высокой вероятностью способно привести к летальному исходу;

в зависимости от типов инфекций, которые могут передаваться от животных к людям или наоборот.

Также документ содержит ряд дополнительных критериев.

В Перечень патогенных биологических агентов включены бактерии и вирусы, которые вызывают такие заболевания как чума, гемаррогическая лихорадка, оспа обезьян, сибирская язва, холера, энцефалиты, менингоэнцефалиты, ящур, вирусные гепатиты, новая коронавирусная инфекция, коклюш, туберкулез и ряд других.

Физкультура, спорт

Единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта будут определять согласно правилам.

Для определения единого оператора при уполномоченном органе в области физической культуры и спорта создается Комиссия.

Уполномоченный орган опубликовывает объявление о проведении конкурса по определению единого оператора на своем интернет-ресурсе и в периодических печатных изданиях.

Прием конкурсных заявок осуществляется Комитетом в течение 15 календарных дней со дня размещения объявления.

Критериями определения единого оператора являются:

регистрация заявителя в качестве юридического лица;

отсутствие налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и взносам на ОСМС;

наличие опыта распределения средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, включая распределение средств, выделенных в рамках оказания спонсорской или благотворительной помощи, не менее 8 лет;

юридическое лицо не должно подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена на момент определения единого оператора;

резидентство РК.

Расширен Перечень видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций. В частности добавлены:

Игры Исламской солидарности (Проводятся один раз в четыре года. Организатором является Организация исламского сотрудничества), Континентальные, региональные игры (Проводятся один раз в два года, под патронажем МОК), Игры стран содружества независимых государств (СНГ) (Проводятся один раз в два года. Организатором является Совет глав правительств стран СНГ), Всемирные игры Международной федерации спорта слепых (Проводятся один раз в четыре года. Организатором является международная федерация спорта слепых). Шахматная олимпиада (Проводится один раз в два года. Организатором является международная шахматная федерация). Лига колледжей РК среди студентов колледжей (игровые и национальные виды спорта)(Проводится ежегодно. Организатором является уполномоченный орган в области образования и ряд других.

Юридическая помощь

Минюст утвердил:

Правила стимулирования государством за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи;

перечень и описание наград за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи;

форму наградного листа за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи.

Мерой стимулирования государством внесения значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи является присвоение медалей, нагрудных значков.

Мерами стимулирования отмечаются достижения в профессиональной деятельности адвоката, юридического консультанта, отличившихся:

высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных интересов клиентов при оказании комплексной социальной юридической помощи;

значительным вкладом в развитие комплексной социальной юридической помощи.

Высокое профессиональное мастерство и значительный вклад адвокатов, юридических консультантов в развитие комплексной социальной юридической помощи определяются президиумом Республиканской коллегии адвокатов, коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов.

Представления о награждении направляются в уполномоченный орган не позднее, чем за 2 месяца до празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат.

Уполномоченный орган рассматривает вопрос о награждении, подготавливает необходимые документы и принимает в течение 10 календарных дней приказ о награждении.

Вручение наград производится уполномоченным органом в торжественной обстановке лично награжденному.

Виды наград:

Медаль "ІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН".

Нагрудный знак "Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы қызметі үшін" І, ІІ, ІІІ степени.

Ранее данные правила утверждало правительство. В рамках проведения адмреформы по перераспределению полномочий функций госорганов данная функция передана Минюсту.

Промышленность

МИИР утвердил условия и механизмы финансирования, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов, лизингового финансирования в рамках средств из государственного бюджета.

Условиями финансирования, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов, лизингового финансирования в рамках средств из государственного бюджета, являются:

размер участия Банка Развития Казахстана, а также других национальных институтов развития в финансировании промышленно-инновационных проектов, который составляет не более 85% от суммы сметы проекта;

доля финансирования в рамках сметы проекта субъектом промышленно-инновационной деятельности или иными третьими лицами осуществляется денежными средствами;

риски по реализации проекта покрыты в полном объеме, в том числе обеспечены;

финансирование, включая софинансирование, предоставляется на срок не более 20 лет;

технологическая и техническая обоснованность проектных решений.

Механизмы финансирования:

предоставление кредитов субъектам в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности (займы);

финансирование проекта в целях обеспечения подготовки и реализации проекта (промежуточное финансирование);

предоставление займа с правом его конвертации в акции или доли участия в уставном капитале субъекта (мезонинное финансирование);

финансирование проекта под уступку прав требования, обеспечением которого являются ожидаемые систематические денежные платежи за создание и передачу имущества, а также оказание услуг и (или) производство товаров, и выполнение работ в процессе использования созданного имущества (проектное финансирование).

Транспорт

В Казахстане ужесточат процедуру сдачи экзаменов на права и требования к автошколам. Для сдачи теоретического или практического экзаменов кандидаты в водители подают заявление через портал электронного правительства (ПЭП), объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня), или посредством обращения к оператору услуг.

При обращении через ПЭП, объекты информатизации кандидат в водители проходит идентификацию путем сверки биометрических данных лица со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах. После в "личном кабинете" кандидата в водители отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

В случаях отрицательного результата идентификации личности кандидата в водители непосредственно перед проведением экзамена, в том числе путем биометрической сверки, составляется акт о не прохождении идентификации личности по форме, определяемой Госкорпорацией, с внесением соответствующих сведений в информационную систему.

Кандидату в водители отказывается в последующей сдаче теоретического или практического экзаменов на основании акта о не прохождении им идентификации личности в течение 6 месяцев с даты оформления указанного акта.

Кандидат в водители выбирает место, день и время сдачи теоретического или практического экзаменов, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического или практического экзаменов не позднее одного рабочего дня до дня его проведения и с учетом сроков, установленных в настоящем пункте.

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При двух отрицательных результатах сдачи теоретического экзамена, каждый последующий теоретический экзамен в случае отрицательного результата проводится не ранее чем через один месяц.

При двух отрицательных результатах сдачи практического экзамена, последующий практический экзамен проводится не ранее чем через один месяц.

При трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются (количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через два месяца.

Лица, прошедшие обучение по направлениям местных органов военного управления, к повторному экзамену допускаются через семь календарных дней.

Классы для сдачи теоретического экзамена должны быть оборудованы специальным оборудованием для подавления сигналов, видеонаблюдением и еще рядом приборов, обеспечивающих честность сдачи экзамена.

Если сдающий экзамен выходил из помещения, обменивался материалами, пронес вспомогательные средства или технические устройства, ему выставляется отметка "Не сдал" и он может быть допущен к повторной сдаче не ранее чем через 3 месяца.

Также установлены дополнительные требования к автошколам. Учет учебных организаций и регистрация учебных групп осуществляются посредством информационной системы уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения (ИС "Автошкола").

Поступившее в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения от учебной организации уведомление о начале деятельности является основанием для регистрации и учета учебной организации в ИС "Автошкола".

После регистрации учебной организации в ИС "Автошкола", уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения в течение трех рабочих дней предоставляется учебной организации авторизованный доступ к ИС "Автошкола" для регистрации учебных групп.

Регистрация учебных групп в ИС "Автошкола" осуществляется на основании приказа учебной организации в течение пяти рабочих дней с даты издания соответствующего приказа.

ИС "Автошкола" предусматривает форматно-логический контроль, который не допускает:

регистрацию учебных групп численностью более тридцати человек;

включение обучаемых в ранее зарегистрированные учебные группы;

получение свидетельства об окончании курсов обучения в случае не прохождения обучаемым полного курса обучения согласно типовым программам подготовки водителей транспортных средств, а также при получении отрицательных оценок по результатам итоговой аттестации в учебной организации.

Допускается ведение регистрации учебных групп с использованием информационной системы профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, подключаемой посредством интеграционного сервиса к ИС "Автошкола".

На приобретение новых вагонов и локомотивов в кредит перевозчикам выделят субсидии.

Субсидированию подлежат расходы перевозчика, оператора вагонов (контейнеров), оператора локомотивной тяги в пассажирском движении и оператора локомотивной тяги на выплату ставки вознаграждения, установленной договором банковского займа или финансового лизинга на приобретение вагонов и локомотивов.

Субсидированию подлежит часть ставки вознаграждения по договорам займа/финансового лизинга, превышающая 0,1 % годовых для перевозчиков, 5 % годовых для оператора вагонов (контейнеров), оператора локомотивной тяги в пассажирском движении и оператора локомотивной тяги, но размером не более 10 %, а оставшаяся часть оплачивается перевозчиком, оператором вагонов (контейнеров), оператором в пассажирском движении или оператором локомотивной тяги.

Субсидирование ставки производится при условии своевременного и полного исполнения указанными субъектами обязательств в соответствии договором займа/финансового лизинга и осуществление выплаты финансовому институту согласно графику, предусмотренному договором займа/финансового лизинга с учетом субсидирования ставки.

Выплата субсидий из республиканского бюджета производится в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам.

МИИР внес изменения в ряд приказов по вопросам судоходства и мореплавания.

Поправки касаются технического наблюдения за постройкой судов, требований к минимальному составу экипажа судна, выдачи мореходной книжки, дипломирования моряков, выдачи разрешения на эксплуатацию судна, плавающего под флагом иностранного государства, тарифов за обязательные услуги морского порта, выдачи удостоверений личности моряка.

Налогообложение

Для СНР розничного налога утверждена новая форма налоговой отчетности 913.00 и Правила ее составления.

В связи с изменением условий применения СНР розничного налога с 2023 года в новой редакции изложены новая форма "Декларации для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога форма 913.00" и Правила ее составления.

Декларация по форме 913.00 составляется только налогоплательщиками, применяющими СНР розничного налога, и предназначена для исчисления индивидуального (корпоративного) подоходного налога с применением ставки 4% или 8% и с учетом снижения ставки, утвержденной решением местного представительного органа.

Таможенное оформление

Внесены поправки в Правила регистрации подачи документов для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.

После регистрации подачи документов, представленных для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита, действие таможенной процедуры таможенного транзита завершается помещением товаров на временное хранение, выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, убытием товаров с таможенной территории, в следующих случаях:

помещением товаров на временное хранение – при наличии признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и РК;

выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой – при предварительном таможенном декларировании;

убытием товаров при перевозке таких товаров воздушным транспортом.

Статистика

Изменены Правила пересмотра опубликованной официальной статистической информации для статистических целей.

Так, в правила добавлено новое основание для специального пересмотра опубликованной официальной статистической информации для статистических целей: 5) выявление ошибок самим респондентом по ранее представленным первичным статистическим данным в статистических формах.

Помимо этого, как и ранее, основаниями для пересмотра являются:

выявление органами государственной статистики искажений респондентами первичных статистических данных в статистических формах;

выявление административными источниками искажений административных данных;

пересмотр статистической информации органами государственной статистики, органами статистики других государств и международных организаций;

судебные акты, вступившие в законную силу и предписания надзорных органов, подтверждающие искажения первичных статистических или административных данных.

Земельные отношения

Обновлены:

Критерии оценки степени рисков за использованием и охраной земель;

Критерии оценки степени риска формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе по объективным критериям субъекты (объекты) контроля относятся к одной из следующих степеней риска:

высокий риск;

средний риск;

низкий риск.

На втором этапе по субъективным критериям субъекты (объекты) контроля относятся к одной из следующих степеней риска:

высокий риск;

средний риск;

низкий риск.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля и относится:

к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

Также в новой редакции изложены Критерии оценки степени рисков в области государственного земельного кадастра и Проверочный лист в области государственного земельного кадастра за деятельностью субъектов по ведению государственного земельного кадастра.

Внесены поправки в Правила формирования, сбора, хранения, использования и выдачи сведений Национального фонда пространственных данных. В частности, регламентирована процедура передачи свещений, составляющих госсекреты.

Сведения Фонда, составляющие государственные секреты выдаются государственному органу или организации, являющиеся заказчиками работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственные секреты с разрешения руководителя государственного органа, осуществляющего государственное управление в сфере геодезии, картографии и пространственных данных в соответствии с Правилами передачи сведений, составляющих государственные секреты, в связи с выполнением совместных и других работ.

Заказчик передает сведения, составляющие государственные секреты, в соответствии с Правилами передачи государственных секретов, физическим и юридическим лицам, в связи с выполнением совместных и других работ, с разрешения государственного органа, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, и только в объеме, необходимом для выполнения этих работ.

При этом до передачи сведений, составляющих государственные секреты, заказчик обязан убедиться в наличии у организации разрешения на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, а у физических лиц – соответствующего допуска.

Перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного (районного) значения для целей формирования кадастровых номеров земельных участков изложен в новой редакции.

В частности, в городе Астане добавлен новый район Нура, которому присвоен код 351, а в городе Шымкенте добавлен район Туран, которому присвоили код 336.

В Правила проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов внесены изменения.

Гарантийный взнос для участия в конкурсе составляет 15% от начальной цены, но не менее 50 МРП и не более 30 тысяч МРП.

Если на момент окончания срока приема заявок на первый конкурс зарегистрирована одна заявка, такой конкурс признается не состоявшимся.

Также изменен порядок проведения второго этапа конкурса. В частности, уточнен шаг изменения цены, порядок подписания протокола о результатах конкурса.

Второй и последующие конкурсы признается состоявшимся при наличии на момент окончания срока приема заявок не менее одной зарегистрированной заявки, соответствующей квалификационным требованиям.

При проведении второго и последующих конкурсов, в случае допуска ко второму этапу конкурса единственного участника, такой участник признается победителем конкурса, при условии оплаты таким лицом начальной цены объекта и заключения договора.

Протокол о результатах конкурса формируется веб-порталом и подписывается с использованием ЭЦП организатором и победителем в день его проведения.

Протокол о результатах конкурса является документом, фиксирующим результаты конкурса и обязательства победителя и местного исполнительного органа области или территориального подразделения ведомства подписать договор на условиях, являющихся результатом конкурса.

Результаты Конкурса направляются территориальным подразделением ведомства и (или) ведомством в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса в местный исполнительный орган для принятия решения (постановления).

Водные ресурсы

Обновлены Правила ведения государственного учета вод и их использования, государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов.

Государственный учет поверхностных и подземных вод представляет собой систематическое определение и фиксацию количественных и качественных показателей водных ресурсов, имеющихся на территории РК.

Государственный водный кадастр (ГВК) представляет собой свод систематизированных официальных данных о состоянии и использовании водных объектов, об их водных ресурсах, о водопользователях.

Государственный мониторинг водных объектов, являющийся составной частью системы государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, представляет собой систему регулярных наблюдений за гидрологическими, гидрогеологическими, гидрогеохимическими, санитарно-химическими, микробиологическими, паразитологическими, радиологическими и токсикологическими показателями их состояния, сбор, обработку и передачу полученной информации, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли в целях своевременного выявления негативных процессов, оценки и прогнозирования их развития, выработки рекомендаций по предотвращению вредных последствий и определения степени эффективности осуществляемых водохозяйственных мероприятий.

Архитектура, строительство

Градостроительные проекты будут утверждать только после проведения общественного обсуждения.

Соответствующие поправки внесли в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (проектов детальной планировки и проектов застройки).

Так, согласно внесенным дополнениям, общественные обсуждения – одна из форм общественного участия в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы архитектуры, градостроительства и строительства РК, посредством открытых собраний.

Для размещения информации по общественным обсуждениям на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов (МИО) создается рубрика "Общественные обсуждения".

Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания в случаях:

принятии решения о разработке проекта ПДП и/или проекта застройки;

принятии решения о внесении изменений и дополнений в ПДП и проект застройки.

Для проведения общественных обсуждений заказчик направляет письмо в МИО с приложением проекта ПДП и/или проекта застройки для новой застройки или предложения о внесении изменений и дополнений в действующий ПДП и/или проект застройки.

Дата проведения общественных обсуждений посредством открытых собраний назначается не ранее 20 календарных дней с даты размещения объявления в СМИ.

Физические и юридические лица направляют в МИО мотивированные замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) к проектам, выносимым на общественные обсуждения, не позднее 3 рабочих дней до даты начала проведения обсуждений.

При этом не учитываются замечания и предложения физических и юридических лиц, не отражающие сути замечаний и предложений или не имеющие отношения к предмету общественных обсуждений. МИО обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода общественных обсуждений. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью приобщают к протоколу общественных обсуждений посредством открытых собраний.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися при регистрации и участии в них не менее 10 физических и юридических лиц.

При внесении изменений и дополнений, в утвержденный проект детальной планировки и/или проект застройки необходимо учитывать обеспеченность прилегающих территорий социальной инфраструктурой.

Правоохранительные органы

Генпрокуратура утвердила в новой редакции Правила проведения межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности, их координации и мониторинга.

Межведомственная научно-исследовательская деятельность является необходимым компонентом деятельности правоохранительных органов, обеспечивающим эффективное достижение целей, решение задач, а также поступательное развитие и модернизацию правоохранительных органов.

Правила распространяются на все виды межведомственных научных исследований (МНИ) правоохранительных органов Республики Казахстан, за исключением исследований, содержащих информацию, составляющую государственные секреты.

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК является координатором МНИ в сфере правоохранительной деятельности.

Для формирования актуальных тем исследований Академия изучает предложения правоохранительных органов РК по заявкам.

Порядок проведения МНИ состоит из следующих этапов:

подготовительный этап;

исследовательский этап;

заключительный этап.

Все произошедшие изменения можно посмотреть здесь.