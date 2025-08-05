Обновлены правила выплат денежных поощрений чемпионам, призерам и тренерам сборных команд РК

Приказом министра туризма и спорта от 31 июля 2025 года внесены изменения в Правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта и их возврата, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что к тренерам, принимавшим участие в подготовке чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд РК по видам спорта, относятся:

первый тренер – тренер, который осуществляет подготовку (не менее трех лет) спортсмена на начальных (ранних) этапах подготовки спортсменов высокого класса;

– тренер, который осуществляет подготовку (не менее трех лет) спортсмена на начальных (ранних) этапах подготовки спортсменов высокого класса; личный тренер – тренер, который осуществляет подготовку (не менее трех лет) спортсмена, направленную на выполнение им индивидуального плана подготовки в период его нахождения вне национальной команды республики по виду спорта;

– тренер, который осуществляет подготовку (не менее трех лет) спортсмена, направленную на выполнение им индивидуального плана подготовки в период его нахождения вне национальной команды республики по виду спорта; тренер в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) – тренер, осуществляющий учебно-тренировочный процесс спортсменов в определенной области подготовки (специальная, технико-тактическая, обще-физическая) и (или) дополнительно осуществляющий подготовительный процесс с главным тренером национальной команды РК по виду спорта для достижения спортивных результатов;

(игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) – тренер, осуществляющий учебно-тренировочный процесс спортсменов в определенной области подготовки (специальная, технико-тактическая, обще-физическая) и (или) дополнительно осуществляющий подготовительный процесс с главным тренером национальной команды РК по виду спорта для достижения спортивных результатов; главный тренер национальной команды РК по виду спорта – тренер, отвечающий за руководство, подготовку, формирование и выступление национальной команды РК по виду спорта в чемпионатах мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и других международных соревнованиях.

К членам национальных команд РК по видам спорта, претендующим на получение денежного поощрения, относятся спортсмены и команды, занявшие четвертое, пятое, шестое места в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также спортсмены и команды, установившие рекорды мира по олимпийским видам спорта.

Выплаты денежных поощрений тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд по видам спорта в индивидуальных видах спорта, устанавливаются в следующих соотношениях за каждое занятое место:

первый тренер – 10% от общего размера денежного поощрения тренеров;

– 10% от общего размера денежного поощрения тренеров; личный трене р – 80% от общего размера денежного поощрения тренеров;

р – 80% от общего размера денежного поощрения тренеров; главный тренер – 1 % от общего размера денежного поощрения тренеров.

При подготовке нескольких чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд по видам спорта одним из тренеров в индивидуальных видах спорта, тренер (первый, личный, главный) получает денежное поощрение за каждого спортсмена по отдельности.

Если первый тренер является одновременно личным тренером чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд по видам спорта в индивидуальных видах спорта, размеры денежного поощрения тренера суммируются.

Если личный тренер является одновременно главным тренером чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд по видам спорта в индивидуальных видах спорта, размеры денежного поощрения тренера суммируются.

Если первый тренер является одновременно главным тренером чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд по видам спорта в индивидуальных видах спорта, размеры денежного поощрения тренера суммируются.

Если первый тренер является одновременно личным и главным тренером чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд по видам спорта в индивидуальных видах спорта, размеры денежного поощрения тренера суммируются.

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, членам национальных команд по видам спорта в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) осуществляются каждому спортсмену в 100% размере денежного поощрения за каждое занятое место.

В командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) выплаты денежных поощрений получают главный тренер и два тренера за каждое занятое место, за исключением случаев, когда команда состоит из двух спортсменов.

Тренеры в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) определяются протоколом тренерского совета национальных аккредитованных спортивных федераций по видам спорта.

Выплата денежного поощрения главному тренеру в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) осуществляется в 100% размере денежного поощрения.

Выплата денежного поощрения тренерам в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты, смешанные командные, командные) осуществляется в 100% размере денежного поощрения.

Для получения выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд по видам спорта документы представляются исключительно национальными аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта не позднее 10 рабочих дней после завершения спортивного соревнования.

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд по видам спорта осуществляются за счет республиканского бюджета до конца текущего финансового года в пределах выделенных средств.

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, летних, зимних Азиатских игр, Азиатских Паралимпийских игр, летней, зимней Всемирной Универсиады, летних, зимних Юношеских Олимпийских игр, тренерам и членам национальных команд по видам спорта осуществляются из резерва правительства РК на неотложные затраты.

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд производятся по курсу валют, действовавшему на день проведения спортивного соревнования.

Указанные выплаты перечисляются на текущий счет или карт-счет банков второго уровня уполномоченным органом в области физической культуры и спорта.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2025 года.