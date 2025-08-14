Реестр функций госорганов: в МНЭ утвердили правила ведения
"Реестр функций государственных органов – классифицированный перечень функций центральных государственных и местных исполнительных органов", –говорится в документе.
Функции центральных государственных и местных исполнительных органов подлежат включению в реестр, который формируется в электронном формате и является доступным для государственных органов.
Указывается, что на основании реестра определяются направления расходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РК.
Реестр формируется на основе информационной системы государственного планирования (ИСГП) с сопровождением Центра электронных финансов.
При этом Центр электронных финансов обеспечивает сохранность и безопасность размещенной информации в реестре.
Ведение реестра включает в себя следующие этапы:
- анализ нормативных правовых актов на предмет выявления государственных функций;
- определение на основе проведенного анализа перечня государственных функций, подлежащих к включению в реестр или исключению из реестра;
- включение выявленных государственных функций или исключение из реестра;
- проведение мониторинга реестра на предмет дублирования функций.
Для внесения изменений или дополнений в реестр центральные государственные органы и местные исполнительные органы:
- по мере необходимости проводят инвентаризацию сведений о государственных функциях в реестре по итогам функционального анализа деятельности;
- представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений или дополнений на казахском и русском языках.
Помимо этого, государственные органы обеспечивают внесение в реестр новой функции, а также исключение функции при принятии соответствующих нормативных правовых актов РК по истечении 30 календарных дней после дня их первого официального опубликования.
Предложения по внесению изменений или дополнений в реестр направляются в электронном формате через ИСГП.
Включение изменений или дополнений государственных функций в реестр осуществляется путем согласования ЭЦП уполномоченного органа в течение 10 календарных дней.
В случае выявления ошибок предложение по внесению изменений или дополнений отправляется на доработку уполномоченным органом в течение 10 календарных дней.
Реестр содержит перечень функций, выполняемых центральными государственными и местными исполнительными органами в соответствии с законодательством РК, а также включает основные данные о функциях, классифицированные данные и организационные данные.
Центральные государственные органы и местные исполнительные органы заполняют реестр по утвержденной форме.
Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.