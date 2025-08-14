Реестр функций госорганов: в МНЭ утвердили правила ведения

Министр национальной экономики приказом от 27 мая 2025 года утвердил Правила ведения реестра функций государственных органов, а также его структуры. Правила начнут действовать с 24 августа, сообщает Zakon.kz.

"Реестр функций государственных органов – классифицированный перечень функций центральных государственных и местных исполнительных органов", – говорится в документе.

Функции центральных государственных и местных исполнительных органов подлежат включению в реестр, который формируется в электронном формате и является доступным для государственных органов.

Указывается, что на основании реестра определяются направления расходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РК.

Реестр формируется на основе информационной системы государственного планирования (ИСГП) с сопровождением Центра электронных финансов.

При этом Центр электронных финансов обеспечивает сохранность и безопасность размещенной информации в реестре.

Ведение реестра включает в себя следующие этапы:

анализ нормативных правовых актов на предмет выявления государственных функций;

определение на основе проведенного анализа перечня государственных функций, подлежащих к включению в реестр или исключению из реестра;

включение выявленных государственных функций или исключение из реестра;

проведение мониторинга реестра на предмет дублирования функций.

Для внесения изменений или дополнений в реестр центральные государственные органы и местные исполнительные органы:

по мере необходимости проводят инвентаризацию сведений о государственных функциях в реестре по итогам функционального анализа деятельности;

представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений или дополнений на казахском и русском языках.

Помимо этого, государственные органы обеспечивают внесение в реестр новой функции, а также исключение функции при принятии соответствующих нормативных правовых актов РК по истечении 30 календарных дней после дня их первого официального опубликования.

Предложения по внесению изменений или дополнений в реестр направляются в электронном формате через ИСГП.

Включение изменений или дополнений государственных функций в реестр осуществляется путем согласования ЭЦП уполномоченного органа в течение 10 календарных дней.

В случае выявления ошибок предложение по внесению изменений или дополнений отправляется на доработку уполномоченным органом в течение 10 календарных дней.

Реестр содержит перечень функций, выполняемых центральными государственными и местными исполнительными органами в соответствии с законодательством РК, а также включает основные данные о функциях, классифицированные данные и организационные данные.

Центральные государственные органы и местные исполнительные органы заполняют реестр по утвержденной форме.

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.