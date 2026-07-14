Как присваивают звание "Лучший педагог": что изменилось

Министр просвещения приказом от 3 июля 2026 года внес изменения в Правила присвоения звания "Лучший педагог", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что объявление о проведении первого этапа Конкурса не менее чем за 30 календарных дней до начала его проведения публикуется уполномоченным органом в области образования в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории РК, размещается в цифровой системе министерства, отделом образования, а также размещается на Интернет-ресурсе отдела.

Для участия в первом этапе Конкурса участник посредством цифровой системы министерства подает заявку с приложением следующих документов (материалов) в электронном формате:

портфолио на языке преподавания;

одно видеозанятие длительностью семь минут (для педагогов дошкольных организаций образования), видеоурок (видеозанятие) длительностью 15 минут (для педагогов организаций среднего, специального, дополнительного образования, технического, профессионального и послесреднего образования) с предоставлением плана урока (занятия), а также трансляция передового педагогического опыта (видеоролик длительностью до 5 минут) в соответствии с требованиями и техническими условиями к видеоролику;

(для педагогов дошкольных организаций образования), видеоурок (видеозанятие) (для педагогов организаций среднего, специального, дополнительного образования, технического, профессионального и послесреднего образования) с предоставлением плана урока (занятия), а также трансляция передового педагогического опыта (видеоролик длительностью до 5 минут) в соответствии с требованиями и техническими условиями к видеоролику; эссе не более 500 слов на тему, определяемую министерством.

Итоги первого этапа Конкурса размещаются в цифровой системе министерства и публикуются через 10 календарных дней после окончания Конкурса в средствах массовой информации, распространяемых на территории района или города.

Объявление о проведении второго этапа Конкурса размещается управлением образования области и городов республиканского значения и столицы в цифровой системе министерства за 30 календарных дней до начала проведения второго этапа Конкурса.

Региональной комиссией второго этапа рассматриваются документы (материалы) победителей первого этапа Конкурса и размещенные в цифровой системе Министерства.

Итоги второго этапа Конкурса публикуются через десять календарных дней после окончания Конкурса в средствах массовой информации, а также размещаются в цифровой системе министерства.

На первом туре третьего этапа Конкурса Республиканской комиссией рассматриваются материалы победителей второго этапа Конкурса, размещенные в цифровой системе министерства.

Итоги третьего этапа Конкурса размещаются в цифровой системе министерства через 10 календарных дней после окончания Конкурса, а также размещаются на Интернет-ресурсе министерства.

Предусмотрено, что апелляционная комиссия рассматривает обращение при возникновении спорных случаев. Участник конкурса подает апелляцию в электронном формате в цифровой системе министерства в течение трех рабочих дней со дня опубликования результатов Конкурса.

Информация по научно-педагогической деятельности:

обобщение педагогического опыта (авторские программы, учебно-методические комплексы, выписки протоколов к ним (при наличии), семинары, конкурсы, круглые столы, фестивали, в которых участвовал педагог, обобщение и распространение передового педагогического опыта);

исследовательская деятельность (публикации статей по результатам научных исследований, сведения о творческих отчетах, выступлениях на научно-практических конференциях);

материалы по реализации образовательных и педагогических проектов (при наличии);

экспертная или проектировочная деятельность педагога, участие в съемках телевизионных уроков (сертификаты, справки или приказы, ссылка на телевизионный урок, подтверждающие участие в экспертных и рабочих группах, съемках телевизионных уроков;

документы (материалы) по направлениям воспитательной работы и внеурочной деятельности (материалы по проекту "Читающая школа", единой воспитательной программе "Адал азамат", концепциям "Таза Қазақстан", "Закон и порядок", по профориентационной работе, по экологическому, трудовому, нравственному воспитанию и взаимодействию с родителями);

волонтерская деятельность, участие в благотворительных мероприятиях за последние три года (регулярное размещение информации на интернет-ресурсах и в социальных сетях, бесплатное обучение детей – прикрепить подтверждающие документы (материалы), ссылки в цифровой системе системе министерства).

Приказ вводится в действие с 24 июля 2026 года.