Как оформить документы при выезде на ПМЖ в другую страну

Приказом МВД РК от 26 июля 2023 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства", сообщает Zakon.kz.

В частности, указанные правила изложены в новой редакции.

Госуслуга "Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства" оказывается территориальными органами полиции.

Для получения госуслуги граждане подают в полицию заявление-анкету с приложением документов через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо портал.

В случае обращения через портал заявление-анкета заполняется в электронной форме, прикрепляются электронные копии документов.

Какие документы нужно предоставить

При обращении через государственную корпорацию за детей и граждан, признанных судом недееспособными, их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) родители, опекуны, попечители предоставляют документы, подтверждающие полномочия на представительства:

заявление-анкета;

удостоверение личности либо его электронная форма представленное посредством сервиса цифровых документов и паспорт гражданина РК, свидетельства о рождении детей, не достигших 16-летнего возраста либо его электронная форма представленное посредством сервиса цифровых документов; вид на жительство иностранца в РК; удостоверение лица без гражданства (для идентификации личности);

соглашение об уплате алиментов, если на территории Казахстана постоянно проживают члены семьи выезжающего, которым он по закону предоставляет содержание в случае наличия в отношении услугополучателя действущего исполнительного производства по взысканию алиментов.

При недостижении соглашения выезжающим представляется решение суда об определении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или уплате алиментов иным способом, либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда.

Как поясняется, к членам семьи – получателям алиментов отнесены:

несовершеннолетние дети;

родители;

нетрудоспособный нуждающийся супруг (супруга);

супруга, в том числе бывшая, в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающийся супруг (супруга), в том числе бывший, осуществляющий уход за общим ребенком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае определения общему ребенку с инвалидностью по достижении восемнадцати лет первой или второй группы инвалидности;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг (супруга), ставший нетрудоспособным до расторжения брака (супружества);

несовершеннолетние братья и сестры, нуждающиеся в помощи;

несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки;

нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка;

нетрудоспособные нуждающиеся лица, фактически воспитавшие и содержавшие несовершеннолетних детей;

нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц.

Кроме того, предоставляются следующие документы:

заключение органов опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, при принятии решения о его выезде с родителями либо иными законными представителями;

при выезде на ПМЖ граждан РК, не достигших18 лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) – нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории РК. При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

документ, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Через портал подаются:



заявление-анкета в электронной форме;

сведения об оплате государственной пошлины за оказание госуслуги через платежный шлюз "электронного правительства";

электронные копии документов в сканированном варианте согласно Перечня документов необходимых для оказания государственной услуги.

Для снятия с регистрации по постоянному месту жительства на территории РК заявитель предоставляет работнику государственной корпорации в течение одного рабочего дня после получения уведомления удостоверение личности; вид на жительство иностранца в РК; удостоверение лица без гражданства.

Срок оказания госуслуги: с момента сдачи пакета документов в государственную корпорацию – 20 рабочих дней.

При этом максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в государственной корпорации – 15 минут.

При приеме документов через Государственную корпорацию заявителю выдается расписка о приеме соответствующих документов.



День обращения в государственную корпорацию не входит в срок оказания государственной услуги.

В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, работник государственной корпорации отказывает в приеме документов и выдает соответствующую расписку.

В случае подачи заявления через портал в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии заявление для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

При предоставлении обратившимся полного пакета документов сотрудник подразделения полиции вносит сведения о заявителе в Информационную систему миграционной службы МВД РК (ИС МП) с прикреплением электронных копий всех документов.

Сотрудник подразделения в течение одного рабочего дня рассматривает документы, представленные в запросе на отсутствие оснований для отказа в оказании государственной услуги и в течение одного рабочего дня направляет запросы на согласование в государственные органы: территориальные подразделения Комитета национальной безопасности РК, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, Министерства юстиции РК, Комитета государственных доходов МФ РК и Министерства обороны РК.

Предусматривается, что согласование материалов с уполномоченными государственными органами осуществляется электронно через ИС МП в течение десяти рабочих дней, при отсутствии интеграции бумажно, посредством направления запроса в государственные органы.

Учетное дело по каналам ИС МП в течение одного дня с момента приема пакета документов направляется на согласование в Управление миграционной службы Департамента полиции областей и городов (УМС ДП).

Ответственный сотрудник УМС ДП осуществляет проверку своевременного и качественного внесения данных в информационную систему. Затем на основании ответов из уполномоченных государственных органов подтверждает через ИС МП согласие о выдаче разрешения или отказ в оказании услуги.

На основании результатов согласования УМС ДП и государственных органов сотрудник подразделения полиции в течение одного рабочего дня готовит решение об оформлении документов на выезд за пределы республики на постоянное место жительства либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги и в этот же день вносит в ИС МП информацию о принятом решении.

Предварительное решение об отказе в предоставлении государственной услуги, либо уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дней до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает результат оказания государственной услуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении госуслуги орган полиции в течение одного рабочего дня возвращает заявителю оригиналы документов и мотивированное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. В этом случае в материалы дела приобщаются копии документов, заверенные исполнителем услугодателя.

При положительном решении сотрудником подразделения полиции через ИС МП в "Интеграционный шлюз Автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" (ИШ АС МР) направляется уведомление в территориальное подразделение местных органов военного управления (МОВУ) с целью снятия с воинского учета. МОВУ в течение одного рабочего дня обрабатывает запрос и направляет уведомление о снятии услугополучателя с воинского учета.

После чего Интеграционная информационная система "Центр обслуживания населения" (ИИС ЦОН) формирует запрос в ИС МП о снятии с воинского учета услугополучателя и совместно следующих детей (в случае их наличия) и необходимости обращения в государственную корпорацию для снятия с регистрации по постоянному месту жительства на территории РК, который направляется в госкорпорацию или портал.

После чего в течение одного рабочего дня после получения уведомления заявитель обращается в госкорпорацию для сдачи удостоверения личности либо вида на жительство иностранца в РК или удостоверения лица без гражданства.

После подтверждения сдачи удостоверения личности либо вида на жительство иностранца в РК или удостоверения лица без гражданства орган полиции в тот же день осуществляет снятие с регистрации по постоянному месту жительства, выдачу заявителю (либо его представителю по нотариально заверенной доверенности) решения об оформлении документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства.

При обращении через портал решение об оформлении документов на выезд за пределы республики на ПМЖ направляется в "личный кабинет" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя.

Указывается, что гражданам РК, выезжающим за пределы страны на ПМЖ, независимо от их возраста, оформляется паспорт гражданина РК. При этом удостоверения личности сдаются в орган внутренних дел, оформивший документы на выезд на постоянное место жительства.

При этом граждане РК, выехавшие за пределы республики по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительства, обращаются в загранучреждения республики.

Граждане РК, взявшие на себя обязательства по возможности ограничения своего выезда за пределы республики в связи с допуском их к государственным секретам (секретоносители) и намеревающиеся выехать за границу, заблаговременно получают разрешение на выезд у руководителей тех государственных органов или других организаций, где они подписали указанные обязательства.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2023 года.