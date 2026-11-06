Изменились правила оформления документов на выезд казахстанцев на ПМЖ

Приказом министра внутренних дел от 30 октября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в случае отсутствия сведений о регистрации на территории Республики Казахстан гражданин, ходатайствующий о выезде, обращается с заявлением в органы внутренних дел для установления факта их регистрации на территории страны.

Указывается, что лица, имеющие постоянную регистрацию на территории Казахстана, оформившие выход из гражданства РК либо утратившие гражданство РК, документы на выезд за пределы республики на постоянное место жительства оформляют после регистрации в качестве иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов работник Государственной корпорации принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

По основанию, предусмотренному частью второй настоящего пункта, представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение Государственной корпорацией.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается срок 15 рабочих дней для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Государственной корпорации выдает расписку об отказе в приеме документов.

В целом срок оказания госуслуги составляет 20 рабочих дней.

В случае подачи заявления через портал в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии заявление для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается срок 15 рабочих дней для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, установленный пунктом 5 Перечня, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме документов.

При предоставлении полного пакета документов сотрудник подразделения вносит сведения об услугополучателе в Информационную систему миграционной службы МВД РК (ИС МП) с прикреплением электронных копий всех документов, необходимых для оказания государственной услуги.

Сотрудник подразделения в течение одного рабочего дня рассматривает документы, представленные в запросе на отсутствие оснований для отказа в оказании государственной услуги и в течение одного рабочего дня направляет запросы на согласование в государственные органы: территориальные подразделения Комитета национальной безопасности РК, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, Министерства юстиции РК, Комитета государственных доходов МФ РК и Министерства обороны.

Согласование материалов с уполномоченными государственными органами осуществляется электронно через ИС МП в течение 10 рабочих дней, при отсутствии интеграции – бумажно, посредством направления запроса в государственные органы.

Учетное дело по каналам ИС МП в течение одного дня с момента приема пакета документов направляется на согласование в Управление миграционной службы Департамента полиции столицы, областей, городов республиканского значения (УМС ДП).

Ответственный сотрудник УМС ДП осуществляет проверку своевременного и качественного внесения данных в информационную систему. Далее, на основании ответов из уполномоченных государственных органов подтверждает через ИС МП согласие о выдаче разрешения или отказ в оказании услуги.

На основании результатов согласования УМС ДП и государственных органов сотрудник подразделения услугодателя в течение одного рабочего дня готовит решение об оформлении документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги и в этот же день вносит в ИС МП информацию о принятом решении.

Основанием для отказа в оказании государственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на поручение данной услуги.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги услугодатель в течение одного рабочего дня возвращает услугу. В этом случае в материалы дела приобщаются копии документов, заверенные исполнителем услугодателя.

При положительном решении сотрудником подразделения услугодателя через ИС МП в "Интеграционный шлюз Автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" (ИШ АС МР) направляется уведомление в территориальное подразделение местных органов военного управления (МОВУ) с целью снятия с воинского учета. МОВУ в течение одного рабочего дня обрабатывает запрос и направляет уведомление о снятии услугополучателя с воинского учета.

После чего Интеграционная информационная система "Центр обслуживания населения" (ИИС ЦОН) формирует запрос в ИС МП о снятии с воинского учета услугополучателя и совместно следующих детей и необходимости обращения в Государственную корпорацию для снятия с регистрации по постоянному месту жительства на территории Республики Казахстан, который направляется в Государственную корпорацию или портал.

В течение одного рабочего дня после получения уведомления услугополучатель обращается в Государственную корпорацию для сдачи удостоверения личности либо вида на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан или удостоверения лица без гражданства.

После подтверждения сдачи удостоверение личности либо вид на жительство иностранного гражданина в РК или удостоверение лица без гражданства услугодатель в тот же день осуществляет снятие с регистрации по постоянному месту жительства, выдачу услугополучателю (либо его представителю по нотариально заверенной доверенности) решения об оформлении документов на выезд за пределы республики на постоянное место жительства.

При обращении через портал решение об оформлении документов на выезд за пределы республики на постоянное место жительства направляется в "личный кабинет" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.