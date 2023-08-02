Порядок работы крупных торговых объектов утвердили в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции приказом от 27 июля 2023 года внес изменения в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками в правила добавлено определение "крупный торговый объект" – торговый объект с торговой площадью не менее двух тысяч квадратных метров.

Также добавлены понятия: администрация крупного торгового объекта, администратор крупного торгового объекта, регламент работы крупного торгового объекта, собственник (владелец) крупного торгового объекта, объект крупного торгового объекта, субъект крупного торгового объекта, схема крупного торгового объекта.

Порядок работы крупных торговых объектов

В правила добавили новую главу, которая регламентирует общий порядок работы для крупных торговых объектов.

Администрация крупного торгового объекта организовывает:

работу крупного торгового объекта и условия для его функционирования в соответствии с действующим законодательством РК, настоящими Правилами и утвержденным регламентом работы крупного торгового объекта;

своевременную уборку и благоустройство территории крупного торгового объекта;

проведение не менее одного раза в месяц санитарного дня на территории и объектах крупного торгового объекта в соответствии с графиком, за исключением торговых центров и торгово-развлекательных центров относящихся к крупным торговым объектам, где санитарно-эпидемиологическая требования обеспечиваются ежедневной работой клининговых служб и специальной уборочной техникой;

сервисное обслуживание объектов и мест торговли на территории крупного торгового объекта в части энерго-, водо-, теплоснабжения и устойчивое соединение с Интернетом, а также обеспечение исправным торговым инвентарем и контрольными весами, соответствующими условиями их эксплуатации согласно установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан;

принятие мер по поддержанию общественного порядка, пожарной безопасности, организации охраны объекта;

размещение вывески (на казахском и при необходимости русском языках) при входе на территорию крупного торгового объекта (с указанием типа крупного торгового объекта, специализации, названия, режима работы, номеров телефонов администрации крупного торгового объекта;

работу по оказанию услуг согласно утвержденному перечню дополнительных услуг и по установленным тарифам в соответствии с утвержденным регламентом работы крупного торгового объекта;

деятельность субъектов и объектов крупного торгового объекта согласно заключенным договорам аренды (пользования) торговых объектов, торговых мест посредством информационной системы;

работу по предоставлению льгот отдельным категориям граждан по оказываемым услугам администрацией крупного торгового объекта согласно решению собственника (владельца) крупного торгового объекта, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством РК;

предоставление служебных помещений для размещения постоянных пунктов государственным и негосударственным организациям, осуществляющим деятельность по охране правопорядка и пожарной безопасности, органам ветеринарного надзора и другим на договорной основе через информационную систему;

уведомление не менее чем за месяц субъектов крупного торгового объекта об утверждении перечня дополнительных услуг в информационной системе;

информирование субъектов крупного торгового объекта, реализующих социально значимые продовольственные товары, о размере предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары на крупных торговых объектах;

установку схемы (схем) размещения объектов крупного торгового объекта для его субъектов крупного торгового объекта и покупателей;

работу по своевременному и полному внесению сведений в информационную систему;

представление в информационную систему один раз в год информации о торгующих (арендаторах) на крупном торговом объекте, сведения о товарах, реализуемых на крупном торговом объекте;

работу по рассмотрению замечаний и предложений от арендаторов, полученных через QR-код в информационной системе, для последующего принятия мер по их устранению и предоставлению результатов рассмотрения заявителю в установленные регламентом работы крупного торгового объекта сроки посредством информационной системы;

мониторинг соответствия продавцов (арендаторов) и занимаемых ими торговых объектов и (или) торговых мест требованиям, установленным регламентом работы крупного торгового объекта, и размещение итогов мониторинга в информационной системе;

размещение QR-кода на каждом арендованном торговом месте для возможности арендаторам оставлять предложения, жалобы и обращения к руководству крупного торгового объекта.

Регламент работы крупного торгового объекта

Регламент работы крупного торгового объекта и перечень дополнительных услуг размещаются в информационной системе не позднее 25 января.

Администрация крупного торгового объекта вносит поправки в регламент его работы на основании решения собственника (владельца). Информация о таких изменениях и дополнениях вносится администрацией крупного торгового объекта не позднее 3 (три) рабочих дней после принятия такого решения.

Регламент работы крупного торгового объекта включает в себя:

полное и сокращенное (при его наличии), в том числе фирменное наименование, организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

специализацию крупного торгового объекта;

схему крупного торгового объекта;

схему эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций;

перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного обслуживания или других льгот на крупном торговом объекте;

порядок и условия предоставления торговых мест, оказания услуг, их характеристики, размеры стоимости за их предоставление;

условия договора аренды (пользования), в том числе порядок и основания для его расторжения;

порядок тарифообразования на услуги по предоставлению в аренду торговых мест, содержащий описание основных затрат, включаемых в данный тариф, сроки и порядок внесения изменений в тариф.

Технический персонал крупного торгового объекта осуществляет хозяйственную деятельность на его территории в специальной одежде, а также соблюдает требования регламента работы.

Перечень дополнительных услуг должен содержать все услуги, которые оказываются администрацией крупного торгового объекта.

В перечень дополнительных услуг входит:

наименование услуг;

стоимость услуг;

описание характера оказываемых услуг и их количественные показатели.

Собственник (владелец) крупного торгового объекта:

1) обеспечивает условия по энерго-, водо-, теплоснабжению и устойчивое соединение с Интернетом, а также соответствующие инфраструктурные условия для приемки, хранения, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на крупном торговом объекте;

2) через информационную систему в течение 10 рабочих дней после принятия решения о прекращении или приостановлении деятельности крупного торгового объекта уведомляет субъектов крупного торгового объекта и уполномоченный орган о данном решении;

3) принимает решения о предоставлении льгот отдельным категориям граждан по услугам, оказываемым администрацией крупного торгового объекта;

4) заключает договор аренды (пользования) торговых объектов и (или) торговых мест в информационной системе;

5) утверждает регламент работы крупного торгового объекта и перечень дополнительных услуг в информационной системе;

6) утверждает тариф на арендную стоимость торгового места не более одного раза в год с обязательным уведомлением субъектов крупного торгового объекта и уполномоченного органа в информационной системе за 6 месяцев, в случае если иное предусмотрено соглашением сторон размеры платы могут быть пересмотрены по требованию одной из сторон при изменении устанавливаемых централизованных цен и тарифов с обязательным уведомлением всех заинтересованных сторон в информационной системе;

7) контролирует и обеспечивает работу администрации крупного торгового объекта в соответствии с утвержденным регламентом работы крупного торгового объекта;

8) рассматривает замечания и предложения арендаторов и принимает решения по их устранению в сроки, установленные регламентом работы крупного торгового объекта, посредством информационной системы, в соответствии с утвержденным Приказом № 123-НҚ;

9) оказывает содействие в проведении проверок путем предоставления всех необходимых сведений о субъектах и объектах крупного торгового объекта должностным лицам уполномоченных органов и принимает меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе таких проверок, в случаях неустранения выявленных нарушений расторгает договор аренды в информационной системе с предварительным уведомлением.

Приграничная торговля

Помимо этого, поправками детализированы правила приграничной торговли. Так, установлено, что на приграничных территориях осуществляются виды торговой деятельности, установленные законом и международными договорами, ратифицированными РК.

Приграничная торговля осуществляется в отведенных для этого специальных местах (объекты приграничной торговли):

торговых рынках, пунктах общественного питания, расположенных вблизи границы РК с сопредельными государствами;

специальных экономических зонах, расположенных на приграничных территориях РК;

морских и сухих портах, расположенных на приграничных территориях РК;

объектах, определенных в соответствии с международными договорами РК.

Функционирование объектов приграничной торговли осуществляется с учетом соблюдения правил техники безопасности, требований ветеринарных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других требований, установленных законодательством РК для соответствующего объекта торговой деятельности.

Субъект приграничной торговли, деятельность которого подлежит лицензированию, представляет потребителям информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе ее выдавшем. Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателем местах.

При осуществлении приграничной торговли информация о происхождении товаров и их изготовителях доводится до сведения покупателей на казахском и русском языках, и при необходимости на других языках.

Качество, упаковка и маркировка товара, его комплектность и документация, а также условия доставки товара соблюдаются продавцом с учетом требований, установленных законодательством РК, если иное не определено международными договорами, ратифицированными РК.

Субъекты приграничной торговли за нарушение настоящих Правил несут ответственность в соответствии с законами РК, если иное не определено международными договорами, ратифицированными РК.

Приказ вводится в действие 12 августа 2023 года.