Казахстанские товары получат приоритет на электронных торговых площадках

И. о. министра торговли и интеграции приказом от 14 августа 2026 года внес изменения в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что инфраструктура электронной коммерции на электронной торговой площадке должна включать в себя, помимо прочего:

программное обеспечение, обеспечивающее приоритет товарам с отличительным знаком "Сделано в Казахстане" при выводе результатов поиска товаров на электронных торговых площадках, за исключением случаев, когда поисковой запрос основан на персонализированных параметрах поиска, применяемых при формировании результатов поиска товаров.

В свою очередь, инфраструктура информационно-рекламной торговой площадки включает в себя предоставление возможности:

по регистрации и идентификации лиц, размещающих рекламные объявления, с применением двухфакторной аутентификации, с указанием абонентского номера, зарегистрированного у оператора сотовой связи РК или иными способами идентификации, предусмотренными законодательством РК;

указания лицом, размещающим объявление о продаже, аренде либо ином отчуждении жилых помещений, сведений о признании жилого помещения аварийным и (или) ветхим;

программного обеспечения, обеспечивающего интеграцию с антифрод-центром Национального банка для выявления и предотвращения признаков мошеннической активности пользователей при размещении и распространении рекламных объявлений.

Также в документе говорится, что закуп и (или) реализация продовольственных товаров для последующей продажи осуществляется с применением соответствующих национальных стандартов РК.

Продавец обеспечивает наличие оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара.

К торговому объекту современного формата относится стационарный торговый объект категории 1, 2, 3, 4, и 5 со специализированным или смешанным ассортиментом товаров, функционирующий по методу самообслуживания в сочетании с методом традиционного обслуживания, а также оказанием дополнительных услуг торговли, наличием оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, высокой производительностью труда и продажи с квадратного метра торговой площади, с площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории.

Продавцы при продаже товаров в торговых объектах 1, 2, 3 и 4 категории:

обозначают места выкладки товаров казахстанского происхождения специальной вывеской или надписью: "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать на несколько расположенных рядом товаров казахстанского происхождения;

располагают товары казахстанского происхождения с надписью: "Сделано в Казахстане" наряду с продукцией, имеющей большой спрос с использованием кросс-мерчендайзинга;

размещают продовольственные и непродовольственные товары казахстанского происхождения на торговой площади и (или) полочном пространстве в объеме не менее 30%:

– по каждой товарной подкатегории – от торговой площади и (или) полочного пространства, занятых соответствующей товарной подкатегорией;

– по каждой товарной категории – от торговой площади и (или) полочного пространства, занятых соответствующей товарной категорией;

– по торговому объекту – от торговой площади и (или) полочного пространства, занятых продовольственными и непродовольственными товарами;

обеспечивают размещение товаров казахстанского происхождения в центральной зоне выкладки каждой товарной категории и каждой товарной подкатегории, в визуально и физически доступных для потребителей местах (на уровне глаз), наряду с продукцией, имеющей большой спрос.

В случае отсутствия в указанном объеме продовольственных и (или) непродовольственных товаров казахстанского происхождения оставшиеся места размещения товаров и (или) полочное пространство, предусмотренные для соответствующей товарной категории и (или) товарной подкатегории, заполняются иными товарами с соблюдением требований части третьей пункта 50 Правил.

Субъекты внутренней торговли на социально значимые продовольственные товары устанавливают размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договорах поставки социально значимых продовольственных товаров.

В правила добавлена новая норма, согласно которой:

Субъектам внутренней торговли не допускается нарушать установленный правилами размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, способствующие повышению предельно допустимых розничных цен на них.

При этом допускается увеличение торговой надбавки на величину понесенных и документально подтвержденных затрат, связанных с перевозкой или импортом социально значимых товаров и затрат на услуги доставки при электронной торговле или естественной убылью продовольственных товаров в пределах норм естественной убыли продовольственных товаров в розничной торговле.

Прочие затраты, связанные с реализацией товара, учитываются в пределах установленной правилами торговой надбавки и не влекут увеличения ее размера.

Субъекты внутренней торговли заключают договоры с товаропроизводителями социально значимых продовольственных товаров.

Приказ вводится в действие с 20 октября.

