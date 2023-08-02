Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан и Бангладеш намерены подписать соглашение об освобождении от визовых требований

Казахстан и Бангладеш намерены подписать соглашение об освобождении от визовых требований Фото: pixabay
МИД РК подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Народной Республики Бангладеш об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных/официальных паспортов и не аккредитованные на территории государства другой стороны, могут однократно или многократно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз на срок, не превышающий 30  календарных дней с даты въезда.

При этом срок действия дипломатических и служебных/официальных паспортов должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Как поясняется, принятие соглашения позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Бангладеш и установит взаимное освобождение от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.

Читайте также

Порядок работы крупных торговых объектов утвердили в Казахстане

Как оформить документы при выезде на ПМЖ в другую страну

Кому и как разрешено применять оружие в учебных и тренировочных целях

Лариса Черненко
Открытые НПА МИД РК Бангладеш Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления