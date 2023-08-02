Казахстан и Бангладеш намерены подписать соглашение об освобождении от визовых требований

МИД РК подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Народной Республики Бангладеш об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных/официальных паспортов и не аккредитованные на территории государства другой стороны, могут однократно или многократно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз на срок, не превышающий 30 календарных дней с даты въезда.

При этом срок действия дипломатических и служебных/официальных паспортов должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.



Как поясняется, принятие соглашения позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Бангладеш и установит взаимное освобождение от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.