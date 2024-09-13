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Правительство Казахстана одобрило соглашение с Сьерра-Леоне об освобождении от визовых требований

Правительство Казахстана одобрило соглашение с Сьера-Леоне об освобождении от визовых требований, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:30 Фото: pixabay
Правительство приняло постановление от 10 сентября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством Республики Сьерра-Леоне об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Согласно соглашению, граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, вправе многократно въезжать, следовать транзитом, выезжать и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком, не превышающим суммарно 30 календарных дней в течение 180 календарных дней с даты первого въезда.

Также говорится, что владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, находящиеся в служебной командировке на территории государства другой стороны в качестве сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения, а также члены их семей, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, пребывать и выезжать с территории государства другой стороны без виз на период их аккредитации.

Срок действия дипломатических и служебных паспортов граждан государств каждой из сторон должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Въезд, транзит и выезд граждан по территории государства другой стороны осуществляются через официальные пункты пропуска двух государств, открытые для международного сообщения.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Сьерра-Леоне – страна в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. Площадь – 72 тыс. км². Столица – город Фритаун.

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