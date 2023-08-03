Руководителям нацкомпаний изменили условия оплаты труда и премирования

Министерство труда утвердило "Типовое положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству", сообщает Zakon.kz.

Типовой положение разработано в целях обеспечения единых подходов в вопросах оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.

К руководящим работникам организации относятся:

первый руководитель;

заместитель руководителя;

член исполнительного органа (правления).

Оплата труда и премирование руководящих работников организации производятся за счет средств, предусмотренных на оплату труда в бюджете организации на текущий финансовый год.

Оплата труда

Размер месячного должностного оклада и условия премирования руководящего работника организации должен быть прописан в трудовом договоре. При этом размер месячного должностного оклада определяется дифференцированно в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места организации в социально-экономическом развитии республики.

Исчисление средней заработной платы руководящего работника производится в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Рк от 30 ноября 2015 года № 908 "Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы"

Выплата премии

В целях усиления заинтересованности руководящих работников организации в повышении эффективности производства и качества работы по итогам работы за год в зависимости от результатов работы, а также достигнутых успехов производится выплата годовой премии.

В отличие от ранее действовавших правил, утверждаемых правительством, в новых правилах указано, что годовая премия не носит постоянный характер.

Размер годовой премии определяется на основе индивидуального подхода к оценке деятельности каждого руководящего работника акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, за исключением акционерных обществ, которые являются национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями, которые входят в состав национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, и зависит от качественных и количественных показателей выполнения их плана развития.

Годовые премии руководящим работникам выплачиваются по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности организации на основе аудированной финансовой отчетности.

При установлении системы оплаты труда и премирования руководящих работников Совет директоров организации руководствуется Типовым положением.

Порядок и условия оплаты труда и выплаты годовой премии руководящим работникам организации определяет Совет директоров организации.

Приказ вводится в действие 13 августа 2023 года.