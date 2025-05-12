Изменение условий труда и его оплаты: что важно знать казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 12 мая 2025 года, рассказали, может ли работодатель изменить условия труда и его оплаты, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Данияр Балтабай, к условиям труда относятся:

система нормирования и оплаты труда,

выполнение трудовых обязанностей,

режим рабочего времени и времени отдыха,

порядок совмещения профессий и должностей,

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника,

обеспечение безопасности и охраны труда,

иные условия труда, определенные по соглашению сторон.

"Изменение условий труда возможно в случае преобразований на предприятиях, связанных с реорганизацией, изменениями экономических или технологических процессов, условий организации труда либо сокращением объема работ. Такие изменения подлежат обязательному внесению в трудовой договор. При этом работник продолжает трудиться по своей специальности или профессии, соответствующей его квалификации", – разъяснил он.

По словам спикера, любые изменения или дополнения в трудовой договор, включая перевод на другую работу, оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения между работодателем и работником.

"Работодатель обязан уведомить работника об изменении условий труда не менее чем за 15 календарных дней до вступления изменений в силу, если иные сроки не предусмотрены трудовым или коллективным договором", – подчеркнул Данияр Балтабай.

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