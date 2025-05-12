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Общество

Изменение условий труда и его оплаты: что важно знать казахстанцам

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:26 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 12 мая 2025 года, рассказали, может ли работодатель изменить условия труда и его оплаты, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Данияр Балтабай, к условиям труда относятся:

  • система нормирования и оплаты труда,
  • выполнение трудовых обязанностей,
  • режим рабочего времени и времени отдыха,
  • порядок совмещения профессий и должностей,
  • выполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
  • обеспечение безопасности и охраны труда,
  • иные условия труда, определенные по соглашению сторон.
"Изменение условий труда возможно в случае преобразований на предприятиях, связанных с реорганизацией, изменениями экономических или технологических процессов, условий организации труда либо сокращением объема работ. Такие изменения подлежат обязательному внесению в трудовой договор. При этом работник продолжает трудиться по своей специальности или профессии, соответствующей его квалификации", – разъяснил он.

По словам спикера, любые изменения или дополнения в трудовой договор, включая перевод на другую работу, оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения между работодателем и работником.

"Работодатель обязан уведомить работника об изменении условий труда не менее чем за 15 календарных дней до вступления изменений в силу, если иные сроки не предусмотрены трудовым или коллективным договором", – подчеркнул Данияр Балтабай.

Ранее был опубликован прогноз востребованных в Казахстане профессий на 2025 год. Подробнее о них можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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