Изменения в авторском праве: кого коснется и как

Приказом и.о. министра юстиции от 9 июля 2026 года внесены изменения в НПА в части и смежных, и авторских прав, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Аккредитация организаций по коллективному управлению правами" уточняется, что аккредитация осуществляется услугодателем на основании решения комиссии по аккредитации организаций по коллективному управлению правами, оформленной в виде протокола.

Состав и положение о комиссии по аккредитации утверждаются услугодателем.

При наличии двух и более заявлений о предоставлении государственной услуги комиссия по аккредитации может рассмотреть их в рамках одного заседания.

При этом решения комиссии по аккредитации оформляются одним протоколом.

Предусмотрено, что работник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента приема документов проверяет полноту представленных документов и сведений.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель в течение одного рабочего дня направляет услугополучателю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов и сроке приведения его в соответствие.

Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет два рабочих дня. Если в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления услугополучатель не привел их в соответствие с требованиями, то услугодатель в течение двух рабочих дней направляет мотивированный отказ в приеме заявления.

По результатам рассмотрения представленных документов на полноту и соответствие, необходимых для оказания государственной услуги, работник ответственного структурного подразделения услугодателя передает их на рассмотрение комиссии по аккредитации.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об аккредитации либо об отказе в аккредитации.

По истечению срока для заслушивания заместитель руководителя услугодателя в течение одного рабочего дня подписывает свидетельство или отказ в аккредитации.

В случае положительного решения услугодатель выдает свидетельство об аккредитации сроком на три года.

В Правилах внесения сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом указывается, что государственная услуга оказывается РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

При внесении изменений или дополнений уполномоченный орган направляет оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", в Единый контакт-центр, услугодателю информацию о таких изменениях в течение трех рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.