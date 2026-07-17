#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
472.34
541.25
6.01
Право

Изменения в авторском праве: кого коснется и как

Авторское право, авторские права, патентное право, патент, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, правообладание, правообладатель, право интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности, нарушение авторских прав, ИС, судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:51 Фото: freepik
Приказом и.о. министра юстиции от 9 июля 2026 года внесены изменения в НПА в части и смежных, и авторских прав, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Аккредитация организаций по коллективному управлению правами" уточняется, что аккредитация осуществляется услугодателем на основании решения комиссии по аккредитации организаций по коллективному управлению правами, оформленной в виде протокола.

Состав и положение о комиссии по аккредитации утверждаются услугодателем.

При наличии двух и более заявлений о предоставлении государственной услуги комиссия по аккредитации может рассмотреть их в рамках одного заседания.

При этом решения комиссии по аккредитации оформляются одним протоколом.

Предусмотрено, что работник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента приема документов проверяет полноту представленных документов и сведений.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель в течение одного рабочего дня направляет услугополучателю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов и сроке приведения его в соответствие.

Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет два рабочих дня. Если в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления услугополучатель не привел их в соответствие с требованиями, то услугодатель в течение двух рабочих дней направляет мотивированный отказ в приеме заявления.

По результатам рассмотрения представленных документов на полноту и соответствие, необходимых для оказания государственной услуги, работник ответственного структурного подразделения услугодателя передает их на рассмотрение комиссии по аккредитации.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об аккредитации либо об отказе в аккредитации.

По истечению срока для заслушивания заместитель руководителя услугодателя в течение одного рабочего дня подписывает свидетельство или отказ в аккредитации.

В случае положительного решения услугодатель выдает свидетельство об аккредитации сроком на три года.

В Правилах внесения сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом указывается, что государственная услуга оказывается РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

При внесении изменений или дополнений уполномоченный орган направляет оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", в Единый контакт-центр, услугодателю информацию о таких изменениях в течение трех рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Токаев, премьер Камбоджи
15:22, Сегодня
Токаев получил приглашение посетить Камбоджу
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы
12:33, 16 июля 2025
В антидопинговые правила РК внесли изменения
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
12:41, 10 апреля 2026
В правила ведения бухучета внесли изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
16:01, Сегодня
Арман Царукян не подерётся за титул UFC в следующем бою
&quot;Барыс&quot; приступил к тренировкам не в полном составе: известна причина
15:47, Сегодня
Игроки "Барыса" приступили к тренировкам не в полном составе: причина в регламенте КХЛ
Гендиректор &quot;Астаны&quot; выступил с обращением после вылета клуба из Лиги Конференций
15:20, Сегодня
Гендиректор "Астаны" выступил с обращением после вылета клуба из Лиги Конференций
Усман Нурмагомедов
14:58, Сегодня
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом PFL вместе с чемпионкой Дитчевой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: