Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие

Как трансформируют систему отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с изменениями законодательства, представители КУИС МВД и эксперты рассказали Zakon.kz.

Впервые осужденные – отдельно

Уголовно-исполнительную систему Казахстана прямо сейчас трансформируют. Поправки, значительно меняющие подход к отбыванию наказания осужденными, начали действовать 20 мая. В этот день вступил в силу подписанный президентом Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения".

Как отмечали разработчики, поправки приводят национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. Основная цель внесения изменений была в том, чтобы улучшить условия содержания осужденных, защитить их права и повысить безопасность. А главное – добиться наконец того, чтобы уголовное наказание давало эффект исправления с последующей социальной реабилитацией.

Одна из ключевых новелл меняет подход к распределению осужденных. В частности, лица, впервые приговоренные к лишению свободы, будут отбывать наказание только в учреждениях средней безопасности – отдельно от тех, кто осужден уже не в первый раз. Смысл изменения в том, чтобы не допускать негативного влияния со стороны ранее судимых на тех, кто впервые отбывает наказание.

При этом новая норма будет влиять не только на тех, кто получит срок после 20 мая, но и в некотором роде имеет обратную силу. Всех тех, кого осудили впервые и направили в учреждения максимальной безопасности до вступления поправок в силу, теперь следует перевести в учреждения среднего режима.

В ответ на официальный запрос Zakon.kz в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД ответили, что для размещения впервые осужденных к лишению свободы восемь учреждений уже перепрофилировали в соответствии с условиями средней безопасности.

"В учреждениях максимальной безопасности отбывают срок порядка 2,5 тысячи впервые осужденных к лишению свободы, приговоры которых подлежат пересмотру на предмет изменения вида учреждения. По предварительным прогнозам, исходя из прав и безопасности осужденных, основное их количество планируется перевести в текущем году, в случае необходимости данная работа продолжится и в следующем году", – сообщил первый заместитель председателя ​ КУИС МВД РК ​Сагат Мадиев.

При этом в министерстве заверили, что перепрофилирование учреждений и перемещение осужденных проводят в рамках запланированного бюджета.

По информации КУИС МВД, в Казахстане останется только одно учреждение чрезвычайной безопасности, где отбывают наказание приговоренные к пожизненному лишению свободы. Это учреждение № 39 ДУИС по Костанайской области в Житикаре.

По мнению правозащитников, такие изменения дадут положительный эффект. Они позволят не только улучшить правовое положение осужденных, но и в перспективе снизить число преступлений.

"То, что при отбывании наказания в учреждениях средней безопасности не будет контакта с опытными рецидивистами, намного уменьшает риск повторного совершения того или иного правонарушения. Ведь находясь длительное время в одном тесном помещении с ранее судимым, человек, оступившийся один раз, может в конце концов воспринять отбывание наказания только как временное приостановление своей преступной деятельности. То есть пойти на поводу у рецидивиста. И наоборот, отсутствие длительного контакта с заядлым преступником может способствовать тому, что человек пересмотрит свое поведение, пройдет реабилитацию и никогда не совершит ту же ошибку, не нарушит закон повторно", – считает директор ОФ "Право" Ольга Рыль.

Гладко будет на бумаге

Пересмотр подхода к распределению заключенных по учреждениям УИС выглядит прогрессивно и красиво – на словах. Но в реальности потребуется перепрофилировать колонии и перевозить тысячи людей из одних мест заключения в другие.

Как отметила глава общественного фонда "Право" Ольга Рыль, вступление закона в силу не означает мгновенной и легкой его реализации.

"В ближайшее время в связи с указанными изменениями могут быть подняты вопросы о нехватке кадров в КУИС. Нужно учитывать, что каждый случай с отбывающим наказание уникален и не всегда подпадает под критерий нововведенного законодательного акта, а значит, процесс будет идти не так гладко и быстро, как хотелось бы. Быстрые изменения могут привести ко множеству жалоб и претензий в адрес КУИС и прокуратуры. Не исключено и нарушение прав заключенных". Директор ОФ "Право" Ольга Рыль

По словам эксперта, одной из основных проблем в казахстанской уголовно-исполнительной системе остается нехватка мест. Все учреждения, где осужденные отбывают наказания, и так "заселены" слишком плотно. В таких условиях перепрофилирование колоний и массовые переводы заключенных будут вызывать недовольство, могут привести к нарушениям и бунтам.

Учитывая "природную склонность" систем отбывания наказания по всему миру к коррупции, насилию и жестокости, высока вероятность сбоев в системе, в жерновах которой кто-то исчезнет, чья-то жизнь будет окончательно сломана.

Казахстанское уголовное законодательство приводят в соответствие со стандартами ООН, оно становится в целом более гуманным. Это, по мнению экспертов, большой шаг вперед к построению правового государства и развитого цивилизованного общества. Главное, чтобы прогрессивные реформы не испортили некачественной реализацией.

Законодательные поправки по вопросам предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения президент подписал 17 марта 2023 года.