Заключенная из Павлодара победила рак в колонии

Лишенная свободы женщина победила рак, отбывая наказание за воровство в колонии Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, 45-летнюю жительницу Павлодара приговорили за кражу к трем годам ограничения свободы, однако, находясь на учете, она скрылась от пробационного контроля. В связи с нарушениями ее наказание заменили на лишение свободы.

"В июле 2023 года для отбывания наказания она прибыла в женскую колонию Абайской области. При плановом осмотре медицинскими работниками у осужденной появилось подозрение на рак молочной железы. Для подтверждения диагноза ей провели полное обследование. Диагноз был подтвержден, и в октябре месяце того же года женщине провели операцию в онкологической больнице Семея", – рассказали в КУИС МВД РК.

Во время лечения в послеоперационный период заключенная получала химио и лучевую терапию. Были проведены многократные обследования в разных организациях здравоохранения. Также с женщиной работали психологи колонии.

"Она проделала огромный путь. За нее переживали и мы, и те, кто вместе с ней отбывает наказание. Сейчас все позади. Она освобождается абсолютно здоровым человеком. Очень надеемся, что она больше никогда не нарушит закон", – рассказали в исправительном учреждении.

Женщина пояснила, что очень благодарна администрации учреждения за неравнодушие и помощь. Свое состояние она оценивает намного лучше.

"Я справилась с этой болезнью и думаю, дальше все будет хорошо. Дома меня ждут двое сыновей 12 и 10 лет. Теперь, преодолев трудности, я уверена, что у нас будет совсем другая жизнь. Я поняла одно: главное – это желание жить", – поделилась осужденная.

В США женщина провела свыше 40 лет в тюрьме по ложному обвинению. В июне суд официально признал 64-летнюю Хемме невиновной и потребовал ее освобождения.