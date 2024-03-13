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Законодательство РК

Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП

Сведения, содержащие налоговую тайну, будут передавать ОГД для МЦРИАП, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 09:27 Фото: freepik
Министр цифрового развития и министр финансов подписали совместный приказ об утверждении Правил представления органами государственных доходов МЦРИАП РК сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, предоставляться будут сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика в обезличенном виде посредством информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet".

Сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень. Со своей стороны Министерство цифровизации в течение 15 рабочих дней со дня увольнения либо отсутствия должностных лиц, включенных в Перечень должностных лиц, вносит изменения в указанный Перечень.

Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, должны использовать получаемую информацию в случаях, предусмотренных законодательством, без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.

При этом Министерство цифровизации привлекает оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" для осуществления сбора и формирования системы оценки рисков.

Какие сведения о налогоплательщиках будут передавать

Сведения из информационных систем органов государственных доходов:

  • ИИН
  • Тип регистрационного учета по месту нахождения ИП/по месту нахождения частного нотариуса
  • ОКЭД по основному виду деятельности ИП
  • ОКЭД по вспомогательным видам деятельности ИП
  • Наименование ИП/частного нотариуса
  • Адрес по месту нахождения ИП/ частного нотариуса
  • Дата начала и окончания регистрации ИП/частного нотариуса
  • Дата начала и окончания приостановления деятельности ИП/частного нотариуса
  • Дата начала и окончания признания бездействующим ИП
  • Место использования контрольно-кассовой машины
  • Дата последнего регистрационного учета ИП/частного нотариуса
  • Причина перерегистрации (изменение каких регистрационных данных произошло: наименование, адрес)
  • Среднесписочная численность наемных работников за отчетный период
  • Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по действующим организациям РК
  • Срок сдачи упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса по действующим организациям РК
  • Налоговая задолженность
  • Сумма уплаченных налогов
  • ИПН, оплачиваемый предпринимателем два раза в год (не по работникам) (уплаченный) (для ИП ФНО 910, 912, 913), КБК 1012
  • КПН (уплаченный) (для ТОО ФНО 910), КБК 1011
  • НДС (уплаченный) (для ИП и ТОО ФНО 300), КБК 1051
  • Прочие налоги (уплаченные)
  • Начисленные доходы работникам (для ИП ФНО 910, 920, для ТОО ФНО 200)
  • Совокупный годовой доход (для ИП ФНО 100, 910, 920, для ТОО ФНО 220, 910)

Сведения по фискальным данным:

  • Наименование товара, работы, услуги
  • ИИН/БИН
  • Заводской номер контрольно-кассовой машины
  • Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе
  • Цена товара, работы, услуги за единицу
  • Количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения
  • Общая сумма продажи товара, работы, услуги
  • Дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг
  • Адрес места использования контрольно-кассовой машины
  • Вид операции (покупка, продажа, возврат покупки, возврат продажи)

Совместный приказ введен в действие с 27 февраля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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Элина Черногрицкая
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