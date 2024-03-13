Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП
Согласно приказу, предоставляться будут сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика в обезличенном виде посредством информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet".
Сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень. Со своей стороны Министерство цифровизации в течение 15 рабочих дней со дня увольнения либо отсутствия должностных лиц, включенных в Перечень должностных лиц, вносит изменения в указанный Перечень.
Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, должны использовать получаемую информацию в случаях, предусмотренных законодательством, без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.
При этом Министерство цифровизации привлекает оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" для осуществления сбора и формирования системы оценки рисков.
Какие сведения о налогоплательщиках будут передавать
Сведения из информационных систем органов государственных доходов:
- ИИН
- Тип регистрационного учета по месту нахождения ИП/по месту нахождения частного нотариуса
- ОКЭД по основному виду деятельности ИП
- ОКЭД по вспомогательным видам деятельности ИП
- Наименование ИП/частного нотариуса
- Адрес по месту нахождения ИП/ частного нотариуса
- Дата начала и окончания регистрации ИП/частного нотариуса
- Дата начала и окончания приостановления деятельности ИП/частного нотариуса
- Дата начала и окончания признания бездействующим ИП
- Место использования контрольно-кассовой машины
- Дата последнего регистрационного учета ИП/частного нотариуса
- Причина перерегистрации (изменение каких регистрационных данных произошло: наименование, адрес)
- Среднесписочная численность наемных работников за отчетный период
- Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по действующим организациям РК
- Срок сдачи упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса по действующим организациям РК
- Налоговая задолженность
- Сумма уплаченных налогов
- ИПН, оплачиваемый предпринимателем два раза в год (не по работникам) (уплаченный) (для ИП ФНО 910, 912, 913), КБК 1012
- КПН (уплаченный) (для ТОО ФНО 910), КБК 1011
- НДС (уплаченный) (для ИП и ТОО ФНО 300), КБК 1051
- Прочие налоги (уплаченные)
- Начисленные доходы работникам (для ИП ФНО 910, 920, для ТОО ФНО 200)
- Совокупный годовой доход (для ИП ФНО 100, 910, 920, для ТОО ФНО 220, 910)
Сведения по фискальным данным:
- Наименование товара, работы, услуги
- ИИН/БИН
- Заводской номер контрольно-кассовой машины
- Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе
- Цена товара, работы, услуги за единицу
- Количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения
- Общая сумма продажи товара, работы, услуги
- Дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг
- Адрес места использования контрольно-кассовой машины
- Вид операции (покупка, продажа, возврат покупки, возврат продажи)
Совместный приказ введен в действие с 27 февраля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.
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