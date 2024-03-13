Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП

Министр цифрового развития и министр финансов подписали совместный приказ об утверждении Правил представления органами государственных доходов МЦРИАП РК сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, предоставляться будут сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика в обезличенном виде посредством информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet".

Сведения представляются только должностным лицам МЦРИАП, включенным в утвержденный перечень. Со своей стороны Министерство цифровизации в течение 15 рабочих дней со дня увольнения либо отсутствия должностных лиц, включенных в Перечень должностных лиц, вносит изменения в указанный Перечень.

Должностные лица министерства, имеющие доступ к сведениям, должны использовать получаемую информацию в случаях, предусмотренных законодательством, без ущерба для стороны, ее представившей, без права передачи третьим сторонам.

При этом Министерство цифровизации привлекает оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" для осуществления сбора и формирования системы оценки рисков.

Какие сведения о налогоплательщиках будут передавать

Сведения из информационных систем органов государственных доходов:

ИИН

Тип регистрационного учета по месту нахождения ИП/по месту нахождения частного нотариуса

ОКЭД по основному виду деятельности ИП

ОКЭД по вспомогательным видам деятельности ИП

Наименование ИП/частного нотариуса

Адрес по месту нахождения ИП/ частного нотариуса

Дата начала и окончания регистрации ИП/частного нотариуса

Дата начала и окончания приостановления деятельности ИП/частного нотариуса

Дата начала и окончания признания бездействующим ИП

Место использования контрольно-кассовой машины

Дата последнего регистрационного учета ИП/частного нотариуса

Причина перерегистрации (изменение каких регистрационных данных произошло: наименование, адрес)

Среднесписочная численность наемных работников за отчетный период

Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по действующим организациям РК

Срок сдачи упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса по действующим организациям РК

Налоговая задолженность

Сумма уплаченных налогов

ИПН, оплачиваемый предпринимателем два раза в год (не по работникам) (уплаченный) (для ИП ФНО 910, 912, 913), КБК 1012

КПН (уплаченный) (для ТОО ФНО 910), КБК 1011

НДС (уплаченный) (для ИП и ТОО ФНО 300), КБК 1051

Прочие налоги (уплаченные)

Начисленные доходы работникам (для ИП ФНО 910, 920, для ТОО ФНО 200)

Совокупный годовой доход (для ИП ФНО 100, 910, 920, для ТОО ФНО 220, 910)

Сведения по фискальным данным:

Наименование товара, работы, услуги

ИИН/БИН

Заводской номер контрольно-кассовой машины

Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе

Цена товара, работы, услуги за единицу

Количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения

Общая сумма продажи товара, работы, услуги

Дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Адрес места использования контрольно-кассовой машины

Вид операции (покупка, продажа, возврат покупки, возврат продажи)

Совместный приказ введен в действие с 27 февраля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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