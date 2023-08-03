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Законодательство РК

Казахстанцам разрешат вылавливать змееголовов

казахстанцам разрешат вылавливать змееголовов Фото: pixabay
Комитет рыбного хозяйства подготовил поправки в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются тем, что разрешается изъятие змееголова всеми разрешенными видами удилищ.

Места и сроки изъятия змееголова регулируется приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 июля 2015 года "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования".

Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства физическим и юридическим лицам.

Как поясняется, такая норма вводится для регулирования численности змееголова и предотвращение фактов браконьерства, урона окружающей среде, а также установления личности (в случаях браконьерства).

В частности, установлен лимит в 30 килограммов на одного физического лица и выдача разрешения при указании ИИН физического лица.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.

Ранее мы рассказывали, сколько рыбы можно выловить в казахстанских водоемах до 1 июля 2024 года.

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