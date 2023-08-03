Казахстанцам разрешат вылавливать змееголовов
В частности, правила дополняются тем, что разрешается изъятие змееголова всеми разрешенными видами удилищ.
Места и сроки изъятия змееголова регулируется приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 июля 2015 года "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования".
Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства физическим и юридическим лицам.
Как поясняется, такая норма вводится для регулирования численности змееголова и предотвращение фактов браконьерства, урона окружающей среде, а также установления личности (в случаях браконьерства).
В частности, установлен лимит в 30 килограммов на одного физического лица и выдача разрешения при указании ИИН физического лица.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.
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