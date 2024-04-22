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Выдавать разрешение на отстрел сайгаков больше не будут

В Казахстане больше не будут выдавать разрешение на отстрел сайгаков, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 12:52 Фото: wikimedia
Комитет лесного и животного мира подготовил поправку в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию", сообщает Zakon.kz.

В частности, из государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию", исключаются сайгаки. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что регулирование численности сайгаков в Казахстане приостановлено. 

По его словам, отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Помимо этого, в зимнее время возникли трудности по передвижению в степи.

"Поэтому с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков", – сказал министр. 

По прогнозам, с учетом прошлогоднего окота популяция сайгаков составит примерно 2,5 – 2,6 млн голов. Министр не исключил, что в следующем году регулирование численности реликтовой антилопы может быть возобновлено.

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