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Безвиз Казахстана и Китая: в МИД прокомментировали вступление соглашения в силу

Безвиз Казахстана и Китая: в МИД прокомментировали вступление соглашения в силу Фото: Telegram/pressmfakz
Сегодня, 10 ноября 2023 года, вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

"Согласно ст. 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (ста восемьдесяти) календарных дней", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, "нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории".

"Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность".Пресс-служба МИД РК

Как отмечается, вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР – Гонконг и Макао.

"Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок, не превышающий 14 (четырнадцать) дней, для посещения Макао нужно оформить визу".Пресс-служба МИД РК

Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке.

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Как безвизовый режим с Китаем может повлиять на бизнес и экономику Казахстана

Еще в апреле 2023 года главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Адиль Каукенов рассказывал о плюсах сотрудничества с Китаем и почему все-таки Казахстан решил ввести безвизовый режим. Подробнее здесь.

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