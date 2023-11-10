Безвиз Казахстана и Китая: в МИД прокомментировали вступление соглашения в силу
Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РК.
"Согласно ст. 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (ста восемьдесяти) календарных дней", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, "нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории".
"Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность".Пресс-служба МИД РК
Как отмечается, вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР – Гонконг и Макао.
"Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок, не превышающий 14 (четырнадцать) дней, для посещения Макао нужно оформить визу".Пресс-служба МИД РК
Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке.
Еще в апреле 2023 года главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Адиль Каукенов рассказывал о плюсах сотрудничества с Китаем и почему все-таки Казахстан решил ввести безвизовый режим. Подробнее здесь.