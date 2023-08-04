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Законодательство РК

Символику "Вежливых людей" и ЧВК "Вагнер" планируют убрать с прилавков в Казахстане

Генпрокуратура предложила запретить в Казахстане символы российско-украинского конфликта Фото: gov.kz
В Казахстане предлагают ввести законодательный запрет на продажу этнополитизированной символики и продукции, запрещенной к распространению и использованию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе НПП "Атамекен" 4 августа, государственные органы при участии Генпрокуратуры прорабатывают правовые основания для того, чтобы предотвратить распространение в торговых сетях товаров с этнополитизированной символикой. В качестве примеров приводится атрибутика российской ЧВК "Вагнер", "Курдской рабочей партии" и т.н. "Восточного Туркестана".

"Как показывает практика, отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения. Так, в 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики "Z" или "V". Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, "Армия России", "Вежливые люди", которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе", – подчеркнул Куат Бапинов, прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея.

Генпрокуратура РК направила в правительство предложение законодательно запретить и установить административную ответственность за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства.

"Предложено рассмотреть вопрос о включении в норму закона запрет на продажу этнополитизированной символики и продукции, запрещенной к распространению и использованию на территории Республики Казахстан, возложив государственный контроль на уполномоченный орган – Министерство торговли и интеграции", – отмечает НПП "Атамекен".

До принятия соответствующих поправок в Абайской области уже провели разъяснительную работу с предпринимателями совместно с прокуратурой Семея и полицией. Владельцам торговых точек порекомендовали изъять из продажи печатную продукцию, игрушки, сувениры и прочие товары с символикой этнополитизированной направленности, а арендодателям торговых площадок – как минимум раз в месяц проверять, не продают ли их арендаторы такую атрибутику.

Ранее сообщалось, что казахстанца, служившего наемником в ЧВК "Вагнер", приговорили к девяти годам тюрьмы в Украине.

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