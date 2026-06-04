Токаев анонсировал изменения в правила использования государственной символики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 4 июня 2026 года на церемонии поднятия Государственного флага, анонсировал изменения в правила использования государственной символики, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что "в марте мы как одна страна приняли участие в общенациональном референдуме".

"Граждане отдали свои голоса в поддержку конституционной реформы. Таким образом, мы приняли новую Конституцию и открыли новую страницу нашей истории. В Основном законе нашли свое отражение многовековые чаяния, цели и идеалы нашего народа. Территориальная целостность, суверенитет страны, права и свободы граждан получили свое закрепление в качестве главных ценностей". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что соблюдение Закона и Порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы и поддержка волонтерской деятельности были определены как конституционные обязанности.

"Обретя принципиально новый характер, наш Основной закон стал незыблемым сводом правил Справедливого Казахстана. Конституция гласит, что каждый человек обязан уважать государственные символы. Поэтому их почитание, безусловно, является высшим мерилом патриотического духа". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, только истинные патриоты ведут страну к прогрессу и стоят на страже ее рубежей.

"Другими словами, патриотизм служит гарантией безопасности и территориальной целостности нашей страны. Укрепление авторитета национальных символов – это дело государственной важности. В ближайшее время правительство внесет поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Почитание наших национальных символов – это общий долг, обязанность каждого гражданина, что, в конечном счете, является проявлением уважения к государству". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства поздравил казахстанцев с Днем государственных символов.