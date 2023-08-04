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Законодательство РК

Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане

Казахстан суд решения подделка мошенничество Фото: freepik
В суде города Астаны рассказали, как не попасть в сети мошенников, которые обворовывают казахстанцев при помощи фальшивых судебных решений, передает Zakon.kz.

Сообщения о новом виде мошенничества стали появляться в последние дни в социальных сетях. Один из пользователей рассказал, как его знакомому позвонил некий субъект, представившийся частным судебным исполнителем. Сообщил, что в отношении компании по продаже БАДов, у которой гражданин как раз приобретал таблетки, проведено расследование. Продукция якобы признана поддельной, есть решение суда, по которому всем покупателям положена компенсация. И не абы-какая сумма, а сразу более миллиона тенге. Только для получения этой компенсации надо якобы оплатить "судебные издержки" около 100 тысяч тенге.

В подтверждение своих слов звонивший даже выслал некий "судебный акт". Гражданин поверил, перечислил деньги и стал ждать обещанной компенсации. Но "ЧСИ" конечно же больше не звонил, а его телефонный номер оказался несуществующим.

Уже после того, как пострадавший от мошенничества обратился за помощью, эксперты первым делом посмотрели в Судебном кабинете на сайте местного суда. Как и ожидалось, никакого решения суда с указанным в липовом документе номером и за указанную дату в официальной базе не нашлось.

При этом сам документ выглядел внушающим доверие для простого обывателя, который не имел дела с юридическими тонкостями и не вникал в правила оформления судебных решений. А значит, мошенническая схема апробирована и может теоретически сработать снова.

Поэтому мы обратились за комментарием в суд города Астаны, чтобы профессионалы рассказали, что проверять и куда смотреть, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как уточнил руководитель Департамента Судебной администрации РК по Астане Елдос Жумаксанов, на судебном акте должны быть указаны следующие данные:

  • суд, вынесший решение,
  • классификация присвоения номера,
  • регион,
  • период вынесения судебного акта,
  • наличие QR-кода (для исполнения предъявляется решение с тремя  QR),
  • наличие второго ЭЦП на решении суда, с датой вступления в законную силу (на правой стороне страницы).
"Необходимо проверить наличие дела в "Судебном кабинете". Инструкцию по пользованию этим сервисом легко найти на Youtube". Отличить поддельный судебный акт от настоящего можно, если просканировать QR-код на документе при помощи мобильного устройства". Елдос Жумаксанов

По его словам, в случае, если гражданину вручили судебный акт и в его исполнение требуют деньги, речь идет уже о принудительном исполнении судебных решений. При этом, согласно процессуальному законодательству, к судебному акту обязательно должен быть оформлен исполнительный лист, который предъявляется либо по заявлению взыскателя выдается нарочно судебному исполнителю.

"Исполнение судебных актов в принудительном порядке законом возложено на судебных исполнителей, поэтому необходимо путем поиска через сайт "Республиканской палаты частных судебных исполнителей" проверить наличие лицензии у человека, который представился судебным исполнителем". Елдос Жумаксанов

Также можно обратиться в суд, который вынес решение, уточнить его достоверность, а в случае его наличия – ознакомиться с исполнительным производством и приложенными к нему материалами.

Важно помнить, что обещание получения неожиданных крупных сумм денег может быть признаком мошеннической схемы. Ни в коем случае нельзя передавать личные данные, перечислять, переводить или отдавать наличными деньги незнакомому человеку, кем бы он ни представился, не проверив должным образом его слова.

В первую очередь нужно обратиться в ту организацию, представителем которой назвал себя звонивший, проверить достоверность документов, которые он предоставил. Если нет такой возможности – следует обратиться за помощью к профессиональным юристам, позвонить в полицию и рассказать о своих подозрениях. Мошенники учатся, развивают и усложняют свои схемы, поэтому бдительность не бывает лишней.

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Анастасия Прилепская
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