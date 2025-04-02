Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Мошенники осваивают современные технологии, чтобы иметь возможность по-новому обманывать казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В этот раз в ход пошли "кружочки" Telegram. Как пишет aqparatsaqsysy, их используют, чтобы втереться в доверие.

"Взламывают аккаунты, скачивают видео, перемонтируют их и отправляют вашим близким с душещипательной историей: "Срочно нужны деньги, выручай!" – пишут авторы.

Либо мошенники могут звонить по видеосвязи, представляясь курьером, записывать экран и клепать дипфейк-кружок, будто вы сами просите помощи.

Как не стать жертвой

Если вы получили странный "кружок", позвоните человеку напрямую, чтобы проверить.

Не переводите деньги без подтверждения – мошенники любят давить на эмоции.

Увидели подозрительное? Сообщите в полицию.

1 апреля стало известно, что новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой.