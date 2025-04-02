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События

Новый вид мошенничества появился в Казахстане

О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:20 Фото: pexels
Мошенники осваивают современные технологии, чтобы иметь возможность по-новому обманывать казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В этот раз в ход пошли "кружочки" Telegram. Как пишет aqparatsaqsysy, их используют, чтобы втереться в доверие.

"Взламывают аккаунты, скачивают видео, перемонтируют их и отправляют вашим близким с душещипательной историей: "Срочно нужны деньги, выручай!" – пишут авторы.

Либо мошенники могут звонить по видеосвязи, представляясь курьером, записывать экран и клепать дипфейк-кружок, будто вы сами просите помощи.

Как не стать жертвой

  • Если вы получили странный "кружок", позвоните человеку напрямую, чтобы проверить. 
  • Не переводите деньги без подтверждения – мошенники любят давить на эмоции.
  • Увидели подозрительное? Сообщите в полицию. 

1 апреля стало известно, что новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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